Lynk&Co dévoile une voiture électrique qui va vous faire économiser votre argent !

Lynk & Co fait sensation en lançant sa toute nouvelle voiture électrique à partager en Europe : la Lynk & Co 02. Conçu pour moderniser l’expérience automobile, ce crossover compact vise à renforcer la présence de la marque sur le marché européen. Avec un design inspiré et des fonctionnalités novatrices, la 02 promet de séduire un public soucieux de durabilité et de praticité.

Une voiture électrique à partager avec la plateforme SEA2

La Lynk & Co 02 repose sur la plateforme SEA2 que le groupe Geely a déjà utilisée sur d’autres véhicules. On compte particulièrement les voitures électriques Smart #1 et Smart #3, l’auto Zeekr X et le modèle Volvo EX30. D’ailleurs, le développement de la voiture Zeekr était initialement destiné à être un projet pour Lynk & Co. C’est pour cela que la Lynk & Co 02 présente des similarités avec la Zeekr X.

Par ailleurs, cette voiture électrique à partager mesure 4460 mm de long et 1845 mm de large. Ces dimensions offrent un espace intérieur optimisé tout en conservant un style dynamique. Elle en a également sous le capot, puisqu’elle s’équipe d’un moteur de 200 kW à l’arrière et d’une batterie de 66 kWh. Cette dernière lui offre une autonomie WLTP de 435 km pour la version Core et 445 km pour la version More.

En plus de la recharge rapide à 150 kW, les deux versions de cette voiture électrique à partager se distinguent par des équipements variés. Citons notamment une pompe à chaleur et un système audio Harman Kardon pour la version haut de gamme.

La fonctionnalité d’auto-partage intégrée de la Lynk & Co 02

L’une des innovations majeures de la Lynk & Co 02 est sa fonction d’auto-partage. Elle s’active en tirant sur une sangle située sur la planche de bord. Les propriétaires peuvent ensuite mettre leur véhicule à disposition en définissant un tarif horaire ou journalier. Pour cela, ils doivent se servir de l’application dédiée.

Bien entendu, certaines règles régissent la location, dont le retour de la voiture électrique à partager au même endroit. Elles incluent également un usage non-fumeur de l’auto ainsi qu’une utilisation sans animal. De plus, les conducteurs qui louent la 02 seront facturés pour la charge.

Ce système favorise l’économie collaborative et permet aux utilisateurs de rentabiliser leur voiture tout en contribuant à une mobilité plus durable. Les revenus générés peuvent être déduits des mensualités de location. Ceci rend cette voiture électrique à partager encore plus attractive pour les citadins soucieux de l’environnement.

