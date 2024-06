Volvo contraint de rappeler massivement sa EX30 à cause d’un défaut logiciel

Confronté à un bogue logiciel critique pouvant masquer des informations vitales comme le compteur de vitesse, Volvo a dû rappeler massivement 72 000 véhicules de son modèle EX30.

Dans l'industrie automobile d'aujourd'hui, où les fonctions électroniques et informatiques sont omniprésentes, une simple erreur de programmation peut avoir des conséquences dramatiques. C'est la dure réalité à laquelle Volvo fait face actuellement avec son modèle EX30, rappelé en masse en raison d'un bogue logiciel jugé critique pour la sécurité des conducteurs.

Un bug masquant des informations cruciales

Le défaut en question concerne le système d'infodivertissement du véhicule. En raison d'une erreur de programmation, un « écran de test » peut s'afficher de manière intempestive sur l'écran central, ce qui a pour conséquence de masquer des informations essentielles comme le compteur de vitesse.

Si une telle situation devait se produire en conduisant, les risques seraient considérables. Sans indication de la vitesse, le conducteur pourrait en effet facilement adopter une allure trop rapide ou trop lente, augmentant ainsi les risques d'accident pour lui-même et les autres usagers de la route.

Un rappel massif

Face à cette menace, Volvo n'a pas hésité à prendre des mesures radicales. Pas moins de 72 000 véhicules EX30 sont concernés par ce rappel massif, qui touche l'intégralité de la production de ce modèle.

Les propriétaires de ces véhicules n'auront toutefois pas à se rendre dans un concessionnaire pour corriger le problème. Volvo a en effet développé une mise à jour logicielle qui peut être installée à distance par simple voie hertzienne.

Le défi de l'intégration des systèmes informatiques

Cet incident chez Volvo illustre le défi majeur de l'omniprésence des systèmes informatiques dans les véhicules modernes, où des fonctions auparavant mécaniques sont désormais logicielles, ce qui augmente les risques de bugs.

Pour les constructeurs, la priorité est donc d'assurer la fiabilité de ces logiciels embarqués. Des tests de plus en plus poussés et des mises à jour régulières sont nécessaires pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

