Tesla peut trembler devant ce SUV électrique luxueux de Volvo à petit prix !

La voiture électrique à petit prix de Volvo, l’EX30, pourrait bien devenir le concurrent principal de la Model Y de Tesla. Bien qu’il s’agisse d’un des plus petits SUV, il présente énormément d’atouts.

L’EX30 conjugue un concept élégant, une technologie novatrice et un prix accessible. En lançant ce nouveau SUV, le constructeur suédois compte réaffirmer sa présence sur le marché des voitures électriques. Il s’agit là de la première SUV compacte électrique de Volvo. Il pourrait se positionner en tête de la course face à la Model Y de Tesla.

Volvo EX30, une concurrente à petit prix de la Model Y électrique de Tesla ?

Volvo élargit sa gamme avec l’EX30, un SUV 100% électrique du segment B, fidèle à la philosophie de la marque. Avec ce nouveau modèle, l’entreprise Sudoise allie dimensions compactes avec le confort et des technologies à la pointe de la modernité. Cette voiture électrique a une longueur de 4,23 m, contre 4,75 m pour le Model Y.

De plus, le prix initial est d’environ 37.500 € tandis que la Model Y se vend à 45.990 €. Avec la prime écologique, le coût de la Tesla risque d’être plus élevé. Il est probable que l’EX30 pour sa part ne jouira pas d’un avantage fiscal compte tenu du fait qu’elle soit produite en Chine. Par ailleurs, la Model Y est plus haute et plus large, tandis que la voiture à petit prix constitue une alternative intéressante à d’égards.

Un petit SUV au caractéristique haut de gamme de Volvo

En ce qui concerne les performances, la Volvo EX30 a de quoi faire saliver. Cette voiture électrique embarque une batterie NMC d’une capacité de 64 kWh. Cette dernière permet de parcourir une distance de 440 km pour le modèle à un moteur ou 420 km pour celui à deux moteurs. En comparaison, la Model Y, munie d’une batterie LFP couvre une distance de 450 km avec une seule charge.

Le modèle à double moteur, équipé d’une transmission complète, produit 422 ch. Selon Volvo, le SUV électrique est capable de franchir le 0 à 100 km/h au bout de 3,4 s seulement. Il s’agit donc de la voiture électrique la plus dynamique de la marque à ce jour. De son côté, la Model Y standard effectue en 5 s le 0-100 km/h. Quant à la Model Y Performance de testa, cette voiture perd 0,1 s par rapport à SUV petit prix de Volvo.

Volvo utilise également d’autres moyens pour attirer les acheteurs potentiels. Ainsi, l’intérieur se caractérise par un style minimaliste, doublé d’une technologie avancée. À l’instar de Tesla, la SUV électrique s’équipe d’un écran imaginé en collaboration avec Qualcomm, Apple et Google.

Parmi les technologies disponibles, citons par exemple un système d’alarme d’ouverture des portières quand un cycliste a été repéré. Cette voiture s’équipe également du Park Pilot Assist, permettant de garer le véhicule bien mieux qu’un conducteur peut le faire. Quant à sa sortie, l’EX30 est prévue pour 2024, avec pour objectif de devenir le best-seller de la marque.