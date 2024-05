Cette nouvelle limousine électrique chinoise veut concurrencer les allemandes

Huawei vient de dévoiler la Stelato S9, une grande berline électrique haut de gamme développée avec le constructeur automobile chinois BAIC.

Huawei, le géant technologique chinois, continue de diversifier ses activités au-delà du secteur des smartphones et des télécommunications. Cette fois, la firme de Shenzhen se lance dans l'univers des voitures électriques de luxe avec le modèle Stelato S9. Développée en partenariat avec le constructeur automobile BAIC, cette berline imposante semble promise à un avenir radieux.

Des dimensions qui en jettent

Avec ses 5,16 mètres de longueur et son empattement généreux de 3,05 mètres, la Stelato S9 n'est pas une citadine quelconque. Son habitacle aux dimensions généreuses, atteignant 3,46 mètres, offre un espace intérieur digne des plus grandes limousines. Sa largeur de près de 2 mètres et sa hauteur contenue à 1,49 mètre lui confèrent une allure à la fois élancée et majestueuse.

Sur le plan de la motorisation, la Stelato S9 ne fait pas dans la demi-mesure. Deux versions seront proposées : une propulsion de 308 chevaux et une intégrale cumulant une puissance colossale de 522 chevaux. Des performances prometteuses, malgré un poids conséquent oscillant entre 2,2 et 2,4 tonnes selon les versions.

L'autonomie au cœur des préoccupations

Pour répondre aux attentes des conducteurs les plus exigeants, la Stelato S9 sera disponible avec deux types de batteries au choix. Un accumulateur LFP (lithium fer phosphate) pour le modèle d'entrée de gamme, et une batterie NMC (nickel manganèse cobalt) ou NCA (nickel cobalt aluminium) pour la version haut de gamme. Les données concernant l'autonomie restent encore confidentielles.

Bien que les images de l'intérieur n'aient pas encore été dévoilées, on peut s'attendre à un niveau de finition et d'équipements dignes des berlines de luxe les plus prestigieuses. L'extérieur en donne déjà un avant-goût avec ses magnifiques jantes de 21 pouces, ses rétroviseurs caméras et son LiDAR pour la conduite semi-autonome.

Selon les rumeurs, le prix de la Stelato S9 devrait se situer entre 38 600 et 64 500 euros sur le marché chinois. Un tarif conséquent, mais justifié par son positionnement haut de gamme. Si Huawei décide d'exporter la Stelato en Europe, le prix de ce véhicule électrique devrait toutefois grimper en raison des frais d'importation.

