Pas de borne ? Pas de problème avec ce chargeur solaire portable pour voiture électrique

GoSun innove avec son nouveau chargeur solaire portable pour voiture électrique, baptisé GoSun EV Solar Charger. Ce produit pourrait changer nos habitudes de recharge et apporter une solution pratique et écologique à l’augmentation des besoins en énergie propre.

Chargeur solaire portable GoSun EV Solar Charger pour voiture électrique

De nos jours, l’infrastructure des bornes de recharge peine à suivre le rythme de la croissance rapide des ventes de véhicules électriques. Face à cela, cette invention s’annonce comme une véritable opportunité. L’entreprise souligne qu’elle peut fournir jusqu’à 1 200 watts de puissance une fois déployée. Cette capacité permet de recharger partiellement ou totalement une voiture électrique sans recourir à une station de recharge traditionnelle.

En apparence, cette innovation s’apparente à un simple coffre de toit. Lorsqu’on l’ouvre, il révèle une série de panneaux solaires capables de recharger un véhicule. Les panneaux solaires se plient et se déplient aisément. En termes de poids, ce chargeur est léger et facile à installer. Aussi, le GoSun EV Solar Charger est bien plus qu’un chargeur solaire portable pour voiture électrique. Vous pouvez vous en servir durant un week-end de camping ou pour recharger des appareils comme les smartphones ou les ordinateurs portables.

Le chargeur solaire portable pour voiture électrique de GoSun promet de fournir jusqu’à 48 km d’autonomie supplémentaire au quotidien. Bien sûr, il ne permet pas de couvrir toutes les distances nécessaires pour les trajets les plus longs. Il assure néanmoins une indépendance énergétique pour les déplacements quotidiens ou les imprévus. Même en l’absence de plein soleil, les panneaux sont conçus pour générer une quantité d’énergie suffisante pour des trajets courts.

Impact environnemental et prix de ce chargeur solaire

L’un des arguments majeurs en faveur de cette innovation réside dans ses avantages environnementaux. Utilisant exclusivement l’énergie solaire, ce chargeur contribue à réduire l’empreinte carbone des utilisateurs de véhicules électriques. De plus, en réduisant la dépendance aux stations de recharge payantes, les propriétaires de voitures électriques diminuent leurs frais de carburant.

Concernant le prix, on estime que GoSun pourrait commercialiser ce chargeur solaire portable à 3 000 euros. À ce jour, le GoSun EV Solar Charger est disponible en précommande, avec une date de commercialisation prévue pour 2025. Bien que cela puisse paraître lointain, le produit suscite déjà un grand intérêt parmi les passionnés de technologies propres. Plusieurs personnes ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt en réservant leur exemplaire.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.