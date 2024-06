Wallbox présente l’eM4, la nouvelle borne de recharge pour espaces professionnels

Wallbox a récemment annoncé l'arrivée de l'eM4, une borne de recharge AC dédiée aux espaces professionnels et commerciaux. Conçue pour les flottes, parkings publics, lieux de travail et copropriétés, l'eM4 promet d'apporter des performances exceptionnelles.

Une offre complète

Avec l'ajout de l'eM4, Wallbox enrichit son catalogue de solutions de recharge pour véhicules électriques (VE). Cette borne s'intègre parfaitement aux options déjà disponibles pour les recharges rapides à domicile, bidirectionnelles et DC.

Performances et durabilité assurées

L'eM4 a été pensée pour offrir des performances durables. Elle permet de réduire les coûts d'exploitation à long terme et s'adapte aux évolutions technologiques futures. Disponible avec une prise simple ou double, elle fournit jusqu'à 22 kW de puissance.

La nouvelle borne est équipée d'un compteur MID intégré, d'une connectivité Ethernet, Wi-Fi et 4G/LTE, ainsi que d'un contrôle d'accès RFID. Certifiée IP55 / IK10, elle fonctionne même dans des conditions extrêmes allant jusqu'à 40°C.

Gestion énergétique avancée et installation simplifiée

Cette nouvelle gamme propose des options de gestion énergétique sophistiquées, comme l'équilibrage statique des charges pour jusqu'à 100 chargeurs et l'équilibrage dynamique pour jusqu'à 30 chargeurs. Ces fonctionnalités garantissent une efficacité énergétique maximale.

Mais ce n'est pas tout, la Wallbox eM4 est conçue pour une installation rapide et facile. Les installations mécaniques peuvent être complétées en moins de 10 minutes. Avec une prise double, il est possible d'installer 12 points de recharge en une heure. Ce qui réduit considérablement les coûts de déploiement.

Expérience utilisateur optimisée

Prête pour la technologie Plug & Charge, l'eM4 offre une expérience de recharge fluide avec authentification et facturation automatiques. Une interface LED et des alertes audio intuitives simplifient l'utilisation pour les conducteurs.

Le compteur MID intégré permet aux clients de payer uniquement l'énergie consommée. Cette précision garantit une facturation juste et transparente. L'eM4 s'adapte parfaitement aux divers besoins des espaces commerciaux et professionnels.

Avec l'eM4, Wallbox continue d'innover pour répondre aux besoins croissants de recharge des véhicules électriques. Cette borne de recharge AC offre des performances, une durabilité et une efficacité énergétique de premier ordre. Elle facilite ainsi la transition vers une mobilité plus durable.

“Avec cette nouvelle borne de recharge AC pour les voitures électriques, nous élargissons considérablement notre offre pour pouvoir répondre aux besoins de tous les acteurs du marché. Le fait que la société ABL soit leader sur le marché allemand légitime encore plus notre expertise sur le marché des solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe et en France notamment”, a souligné Souleymane Cissé, Directeur France et Afrique de Wallbox.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

