12 min chrono à la borne de recharge avec cette voiture électrique ! La solution qu’on attendait tous ?

Voici la voiture électrique du futur qui se recharge en 12 min avant de prendre la route. Le rêve, pour tous les conducteurs qui ont transité vers un mode de déplacement plus écologique !

Les batteries qui alimentent les voitures électriques ne sont plus ceux qu'elles étaient il y a 5 ans de cela ! Les avancées technologiques ont permis d'obtenir des batteries plus puissantes, avec une excellente autonomie et surtout rapide à charger. En effet, une découverte récente nous promet un arrêt de 12 min aux bornes de recharge pour voiture électrique ! De quoi révolutionner l'adoption des véhicules électriques dans l'avenir.

La recharge de 12 min, la révolution pour transiter vers la voiture électrique ?

Dans le passé, les temps de charge ont été l'une des principales préoccupations des conducteurs qui voulaient adopter les véhicules électriques. Cependant, une nouvelle version de la voiture électrique de luxe Zeekr 001, fabriquée en Chine, vient de repousser les limites. Cette dernière offre des performances de charge inégalées. En effet, il suffit de 12 min sur les bornes de charge pour que votre voiture électrique soit pleine !

Quelles sont les performances de la Zeekr 001, le VE rapide à charger ?

Selon les tests effectués par le constructeur, la Zeekr 001 2023 équipée d'un nouveau pack de batteries de 95 kWh de CATL peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement 11 minutes et 28 secondes lorsqu'elle est connectée aux chargeurs ultrarapides V3 de 600 kW de Zeekr. Cette prouesse est rendue possible grâce à une architecture électrique de 800 V associée à la batterie de pointe « Shenxing ». Cette dernière est fabriquée à partir de phosphate de fer lithié (LFP) de CATL.

En combien de temps la Zeekr 001 arrive à se recharger ?

Au cours de cette session de charge rapide, la Zeekr a atteint un taux de charge maximal stupéfiant de 546,4 kW. Il faut croire que c'est presque le double des taux maximaux atteignables par les véhicules électriques américains les plus rapides. De plus, elle a maintenu un débit de charge de plus de 540 kW entre 10 % et 35 % de l'état de charge. Ce débit a permis d'augmenter l'autonomie de la voiture de 264 km en moins de cinq minutes !

Bien que l'accès aux chargeurs ultrarapides de 600 kW soit actuellement limité, ces technologies de batterie et de recharge rapide devraient se démocratiser dans un avenir proche. D'autres constructeurs automobiles, comme Li Auto, ont laissé entendre qu'ils pourraient atteindre des temps de recharge ultra-rapides similaires sur leurs prochains modèles. De quoi changer l'avis des plus récalcitrants en matière de voiture électrique !