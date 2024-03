Volvo brise les limites : -30 % sur le temps de charge des voitures électriques !

Volvo vient d'annoncer sa collaboration avec Breathe Battery Technologies, une start-up britannique qui a développé un logiciel capable d'offrir une charge adaptative. Cette innovation permettrait au constructeur automobile d'améliorer les performances de charge de ses voitures électriques. Le but ultime étant de réduire de 30 % le temps nécessaire pour recharger une Volvo électrique de 10 à 80 % tout en conservant la même densité d'énergie.

Un virage technologique signé Volvo : l'algorithme comme clé de la vitesse

La recharge rapide est devenue un enjeu majeur. Aujourd'hui, les champions de la catégorie, tels que les chinois Zeekr 001 et Li Auto Mega, peuvent se recharger de 10 à 80 % en moins de 10 minutes, laissant derrière les modèles européens qui nécessitent entre 18 et 20 minutes. Mais le futur semble encore plus prometteur, avec des perspectives de recharge complète en à peine 5 minutes.

Dans ce contexte dynamique, Volvo se démarque avec une annonce captivante : ses prochaines voitures électriques pourraient se recharger 30 % plus rapidement que les modèles actuels, réduisant ainsi le temps de recharge de 15 à 80 % à environ 18 minutes, contre 26 pour l'actuel EX30. Ce bond en avant n'est pas le fruit de nouvelles batteries ou composants matériels, mais d'une évolution logicielle, signe d'une innovation aussi discrète qu'efficace.

La formule magique de Volvo réside dans sa collaboration avec Breathe Battery Technology et le développement d'un algorithme capable d'optimiser les temps de recharge. La nouveauté ici tient à l'approche de la courbe de recharge qui, contrairement aux modèles actuels ne suivra plus un schéma en escaliers mais adoptera une forme dynamique. Cette courbe intelligente ajustera la recharge en temps réel en fonction de divers paramètres, tels que la température des cellules de la batterie, permettant ainsi d'exploiter au maximum la capacité de recharge sans compromettre la durée de vie de la batterie.

Avec le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes, il devient primordial de minimiser autant que possible le temps passé à recharger. Non seulement cela rendra la vie plus facile aux utilisateurs, mais cela contribuera également à réduire des incidents de la route liés au temps de charge excessif ou encore de batteries endommagées par des recharges trop intenses.

Le futur des voitures électriques selon Volvo : quels sont les enjeux ?

En dépit des défis liés à la production de batteries éco-responsables, Volvo continue sur sa lancée pour positionner ses véhicules électriques comme le fer de lance de leur offre. Offrir un large choix de modèles électriques disponibles, gages de confort et dotés de performances exceptionnelles fait désormais partie intégrante du projet de marque de Volvo.

De la conception jusqu'à la technologie de recharge, en passant par les partenariats avec différentes start-ups spécialisées dans les batteries et les matériaux durables, Volvo trace son chemin vers une mobilité électrique toujours plus efficace et durable.