Redéfinissez votre conduite avec une voiture luxueux monospace électrique

Dans un univers en perpétuelle accélération, où l’agenda est surchargé entre obligations et demandes diverses, est-ce possible de ménager un instant, un lieu voué à la vie ? La réponse est oui, grâce au luxueux monospace Volvo EM90 100% électrique.

Révolutionner l’esthétique du Volvo EM90 monospaces

Nous avons imaginé pour vous un véhicule permettant non seulement de vous déplacer mais aussi de vous réapproprier votre temps, de vous reconnecter, de vous ressourcer, de faire une pause. Profitez de l’occasion pour savourer des moments privilégiés avec vos proches, retrouver votre sérénité et enrichir votre existence.

Notre voiture électrique EM90 flambant neuf est synonyme de luxe, tout en respectant les caractéristiques fondamentales de la marque Volvo : un design scandinave singulier, une solide réputation bâtie sur 96 ans de sécurité, un confort suprême et une technologie à la pointe. « C’est peut-être un cliché, mais rien ne vaut le confort de notre chez-soi », a affirmé Jim Rowan, le PDG de Volvo Cars. « C’est le coin douillet où l’on peut se rapprocher des gens qu’on affectionne, où l’on peut s’épanouir authentiquement L’EM90 est une voiture conçue pour la vie. ». Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour admirer le chef d’œuvre :

L’avant majestueux et l’arrière moderne de la Volvo EM90

L’idée derrière l’EM90 est de révolutionner l’esthétique des monospaces. Son intimité ressemble à un salon cozy en déplacement. Vous serez enveloppé d’un confort distingué tout au long de votre voyage grâce à cette touche raffinée du design scandinave. Pour plus de détails concernant le design intérieur de l’EM90. Et que dire de l’aspect extérieur de l’EM90 ? À l’avant, les mods clin d’œil mythiques du marteau de Thor, visuellement impressionnants, offrent une grandeur majestueuse : le visage audacieux et sûr d’une Volvo. Ce qui retient l’attention c’est l’accueil chaleureux offert par les feux avant de l’EM90, avec un éclairage frontal, y compris un logo lumineux inédit sur une Volvo. Inspiré des gratte-ciel et de l’art immersif avant-gardiste, l’avant évoque la modernité et le savoir-faire artisanal.

À l’arrière, l’éclairage « mot-symbole » et l’allure élégante des feux arrière rendent l’EM90 facilement identifiable avec une pointe de modernité premium. Nos fameux feux arrière verticaux Volvo sont à la pointe du progrès. Guidées par les lignes d’horizon des métropoles contemporaines, les signatures des feux arrière s’étendent en hauteur et en profondeur, la barre métallique dessine la ligne d’horizon centrale. Volvo propose l’EM90, une voiture électrique en quatre teintes extérieures, avec des nuances chaleureuses suscitées par l’interaction entre la nature et la lumière.

Plus de performance, de sécurité et d’autonomie

L’EM90 à une autonomie concurrentielle et recharge bidirectionnelle. En sa qualité de véhicule 100% électrique, l’EM90 offre une autonomie de 738 kilomètres, suivant le cycle d’essai CLTC. Elle est dotée d’une batterie de 116 kWh et le temps de charge de 10 à 80 % est inférieur à 30 minutes. Avec un moteur de 200 kW, l’EM90 peut passer de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.

Notre SUV fleuron, le EX90, au même titre que notre EM90 dispose de tout le matériel nécessaire pour une recharge bidirectionnelle. Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser l’énergie accumulée dans la batterie de l’EM90 pour alimenter d’autres voitures et gadgets électriques.

Vous aurez le choix entre des roues aérodynamiques de 19 ou 20 pouces de l’EM90 où se conjuguent ingéniosité technique et efficacité aérodynamique pour optimiser l’autonomie.

Technologie « Safe Space » et systèmes d’assistance à la conduite

La technologie « safe space », spécifiquement conçue pour assurer la protection de toutes les personnes à l’intérieur et autour du véhicule, équipe l’EM90 en matière de sécurité. Cette technologie reprend notre ADN de sécurité fort de 96 ans et notre expertise issue des analyses d’accidents concrets.

La large gamme de systèmes avancés d’assistance à la conduite de l’EM90 se base sur une forte puissance informatique et un ensemble complet de capteurs comprenant des caméras haute définition, des caméras panoramiques, un radar à ondes millimétriques et des radars à ultrasons.

Plaisir de conduite et technologies innovantes

Se distinguant par ses technologies innovantes, l’EM90 offre un confort supplémentaire grâce à une isolation acoustique de première qualité et une fonction d’anéantissement des bruits de la route. La suspension à double chambres pneumatiques ainsi que les jantes silencieuses, affluent à parfaire cette expérience de conduite, procurant une immense satisfaction à quiconque emprunte cet engin.

Ces atours d’envergure se combinent aisément pour atténuer les bruits de la route, vous offrant ainsi une qualité sonore irréprochable de 21 haut-parleurs Bowers & Wilkins, pensés comme les constituants de votre propre auditorium personnel dont vous pouvez profiter en déplacement.

Naturellement, une fois que vous êtes bien confortablement adossé à votre siège, vous pourrez alors manipuler d’autres technologies de pointe conçues pour maximiser votre confort et votre plaisir.

Assistant vocal integré

Le recours à l’assistant vocal simplifie drastiquement la connexion à votre véhicule, ce qui rend votre interaction avec celui-ci tellement plus spirituelle et récréative. Il se présente sous la forme d’un avatar Volvo, rafraîchissant et inspiré de l’incroyable biodiversité scandinave, sur un écran de divertissement de 15,4 pouces dédié au conducteur.

De plus, un autre écran haute définition de 15,6 pouces monté au niveau du plafond, se déplie à bon escient, lorsque vous désirez distraire vos proches ou effectuer une conférence vidéo, sans oublier la possibilité d’intégrer une caméra si cela se révèle nécessaire. Cet écran offre notamment le projection d’écran mobile ainsi qu’une panoplie d’applications d’autres concepteurs.

Cet écran dôme joue un rôle clé dans un ensemble multifonction d’écrans et de surfaces intelligentes qui permettent une diversité de contextes à l’intérieur de l’habitacle. En actionnant un simple commutateur ou en passant une commande à l’assistant vocal, vous pouvez métamorphoser l’intérieur de l’EM90 en une salle de projection, une salle de réunion ou une chambre dédiée pour les passagers des sièges arrières. Dès lors, les écrans, sièges, fenêtres, climatisation et éclairage seront harmonisés en conséquence.



Expérience digitale exceptionnelle

À l’instar de toutes les nouvelles automobiles électrique Volvo, l’EM90 s’améliorera progressivement au fur et à mesure du temps, grâce à des actualisations logicielles automatiques. Une clé digitale ainsi que diverses fonctionnalités à distance via l’application Volvo Cars facilitent la manipulation de la voiture. Elle vous offre de l’espace pour vous connecter, de l’espace pour créer, de l’espace pour vous détendre, de l’espace pour vous et pour ceux qui vous entourent.

La Volvo EM90 débarque en premier lieu en Chine et est déjà disponible pour les précommandes des clients chinois. L’autonomie est une estimation basée sur des tests menés selon la norme CLTC et concerne spécifiquement le marché chinois. La durée de charge peut varier considérablement et reste dépendante de facteurs divers tels que la température extérieure, état de la batterie et de la voiture. La disponibilité de la fonctionnalité de recharge véhicule-réseau (V2G) varie selon les différents marchés.

Communiqué de presse du 13 Novembre 2023