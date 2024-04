Avec cette bâche solaire, votre voiture électrique se recharge sans avoir besoin d’une borne !

Découvrez la bâche solaire révolutionnaire d'ACPV qui peut recharger votre voiture électrique jusqu'à 30 km par jour, sans bornes de recharge. Un coup de soleil pour vos trajets !

Imaginez un monde où vos déplacements écologiques ne dépendent plus des bornes de recharge, mais simplement de l'énergie solaire. C'est la promesse révolutionnaire de la bâche solaire développée par ACPVoltaïque, une solution qui pourrait bien transformer la façon dont nous utilisons et rechargeons nos voitures électriques. Mais comment ça marche exactement ?

Dites adieu aux tracas avec la couverture solaire de pointe d'ACPV

L'un des défis qui freinent l'adoption des voitures électriques est lié aux bornes de recharge, qui sont peu nombreuses. Partant de ce constat, André et Jocelyne Sassi, inventeurs visionnaires, ont révolutionné le secteur de la voiture électrique en créant une couverture solaire innovante, qui sera présentée au prestigieux concours Lépine en 2021. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives passionnantes en matière de mobilité durable.

La bâche solaire d'ACPV comprend un film photovoltaïque de la marque ASCA pouvant être connecté à la batterie de la voiture. Contrairement aux stations de recharge traditionnelles, qui nécessitent une infrastructure spécifique, celle-ci offre une solution autonome et flexible. En effet, elle peut être activée à distance à l'aide d'une télécommande.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la bâche solaire se déploie à partir du pare-chocs arrière et enveloppe complètement la voiture électrique. Une fois la recharge terminée, ou lorsque le véhicule roule, la toile se replie discrètement dans le pare-chocs arrière, garantissant ainsi un aspect esthétique et fonctionnel.

Actuellement, la Gazelle est la première voiture à l'intégrer. D'après les premiers résultats, elle peut ajouter jusqu'à 30 km d'autonomie par jour. Ce qui est idéal pour les trajets quotidiens. En fait, cette bâche solaire peut parcourir environ 6 000 km.

Bâche solaire : son impact va au-delà de la simple recharge des voitures électriques

La bâche solaire ne contient aucun métal rare ni produit toxique. Ce qui réduit l'empreinte carbone et contribue à lutter contre le réchauffement de la planète. Utilisant uniquement l'énergie solaire, elle offre une alternative verte aux méthodes de recharge conventionnelles. Plus encore, elle peut contribuer à la transition vers des sources d'énergie plus propres et plus durables.

Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. En réduisant la fréquence à laquelle les batteries sont sollicitées pour la production d'électricité, les bâches solaires pourraient prolonger la durée de vie des batteries. Cela signifie moins de remplacements de batteries et donc moins de déchets électroniques. Ce qui contribue à une approche plus durable de la mobilité électrique.

Sur le plan économique, la bâche solaire représente également une opportunité. En favorisant la production locale et l'intégration de cette technologie, elle pourrait créer des emplois dans le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. Cela stimulerait l'innovation et le développement d'une économie verte et durable.