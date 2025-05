La nouvelle Fiat 500 hybride se dote d’une boîte de vitesse manuelle très pratique

La citadine branchée revient sur le devant de la scène : Fiat relance sa mythique 500 en une nouvelle version hybride, et avec une boîte de vitesse manuelle !

Après la période tout-électrique, Fiat joue la carte du retour à l’essence, mais modernisée. Son but est de séduire à la fois les nostalgiques de la conduite classique et les adeptes de l’économie de carburant. Cette nouvelle Fiat 500 Hybrid fait sensation avec ses premières infos officielles et va chambouler le marché des petites urbaines.

Une nouvelle Fiat 500 Hybrid avec une mécanique repensée

Alors que beaucoup convertissent leurs anciens modèles essence à l’électrique, Fiat fait l’inverse ! La 500e tout-électrique avait eu un succès plus ou moins mitigé. Face à cela, la marque a installé un moteur essence micro-hybride sous le capot de sa plateforme jusqu’ici réservée à l’électrique. Que nous réserve cette nouvelle Fiat 500 Hybride ? Un bloc 3 cylindres 1.0 L associant un alterno-démarreur électrique (batterie lithium-ion 12 V) et une puissance de 70 CV. Et oui, c’est le même que pour la Panda Hybrid.

Mais la vraie surprise, c’est la boîte manuelle à six rapports, une denrée rare dans l’univers des hybrides citadins ! Cette configuration redonnera du peps et du contrôle au conducteur, mais elle limitera aussi la consommation. Les images de la nouvelle Fiat 500 Hybrid camouflée révèlent en outre une face avant revue. On y voit une grille de calandre fonctionnelle pour refroidir le moteur thermique. C’est donc une preuve de la vraie réingénierie qu’ils ont opérée sur la plateforme STLA City.

Un lancement stratégique pour relancer la 500 en Europe

Avec cette innovation, Fiat veut d’abord rendre la 500 plus abordable que la version électrique. Elle veut également séduire les amateurs de simplicité mécanique. Le pari est aussi de répondre à une demande européenne en baisse pour les petites citadines électriques. C’est pourquoi Fiat propose cette nouvelle 500 hybride qui est une solution plus efficace. Elle est moins chère, plus familière, mais toujours branchée niveau design.

La trappe à carburant remplace par ailleurs celle de recharge dans cette version. Le look général du modèle reste néanmoins quasi-identique à la 500e. Ce choix vise à conserver son ADN chic et urbain.

Quant à la production en série, elle débutera en novembre 2025 à Mirafiori (Italie), aux côtés de la version électrique. Fiat annonce d’ailleurs une capacité de 100 000 exemplaires par an. Avec cette nouvelle version hybride, Fiat se donne ainsi les moyens de remettre la 500 au cœur de la ville européenne. Bien sûr, à un tarif plus compétitif. Associer hybridation légère et boîte mécanique pourrait séduire une nouvelle génération d’automobilistes, nostalgiques du vrai plaisir de conduite.

