Découvrez ces nouvelles citadines agréables à conduire en 2025

On vous présente dix modèles de citadines agréables à conduire et avec un excellent rapport qualité/prix en 2025.

Vous cherchez une citadine agréable à conduire, bien équipée, mais abordable en 2025 ? Aujourd’hui, les petites voitures rivalisent d’ingéniosité pour séduire sans exploser le budget. Voici dix modèles qui prouvent qu’on peut rouler malin, sans compromis sur le confort ou le style.

Fiat 500e, une citadine à conduire absolument en 2025

À 29 200 euros, la Fiat 500e joue la carte du charme et de l’agilité urbaine. Compacte, maniable et chic, cette citadine électrique est taillée pour la ville et les petits trajets. Son autonomie reste modeste, mais sa bouille rétro et son confort la rendent très attachante.

Toyota Yaris, une grande championne de la sobriété

La Yaris est, quant à elle, accessible dès 27 400 euros. Cette petite citadine agréable à conduire se distingue par sa consommation ultra basse, autour de 4 L/100 km en usage mixte. Sa conduite est agile, son comportement rassurant, et l’équipement généreux dès l’entrée de gamme. Seul bémol : un moteur un peu sonore à l’accélération.

Renault 5, le charme du rétro avec la techno du futur

La nouvelle Renault 5 commence à 26 700 euros et mise sur la nostalgie en y ajoutant une touche de modernité. C’est aussi une des meilleures citadines à conduire en 2025. Jusqu’à 400 km d’autonomie, une conduite vive et un intérieur léché lui donnent un vrai caractère. Elle vise clairement les amateurs de style, sans renier l’efficacité au quotidien.

Citroën e-C3 en 2025, une autre citadine à conduire en 2025

Avec un tarif de départ à 25 600 euros, la Citroën e-C3 rend l’électrique enfin abordable. Son autonomie de 320 km (WLTP) et son confort de suspension en font une excellente compagne du quotidien. Elle brille en ville grâce à sa douceur de conduite ainsi qu’à son habitacle étonnamment spacieux.

Skoda Fabia, la pragmatique suréquipée

Pour environ 24 000 euros, la Skoda Fabia séduit en outre par son confort et son habitabilité remarquable. Cette citadine n’est certes pas la plus fun à conduire parmi toutes. Cela dit, sa technologie embarquée est impressionnante à ce prix. Sérieuse, spacieuse et sûre, c’est une vraie citadine de bon père de famille.

Renault Clio, toujours la petite qui voit grand

Dès 22 000 euros, la Renault Clio continue d’offrir une belle polyvalence et une finition soignée. Si vous cherchez une citadine à conduire en 2025, voici un des meilleurs choix. Sa version hybride affiche à peine 4,5 L/100 km, sans sacrifier le plaisir de conduite. Avec son grand coffre de 391 L, elle rivalise d’ailleurs avec des voitures bien plus grandes.

MG3, une citadine musclée agréable à conduire en 2025

Pour 19 800 euros, la MG3 hybride embarque 192 CV et une consommation autour de 4,4 L/100 km. Elle déploie des performances bluffantes pour le prix, et reste également facile à vivre en ville. Cette citadine fait donc partie des meilleures options à conduire cette année. Son défaut réside dans le bruit moteur, mais son rapport prix/plaisir imbattable compense tout.

Hyundai i10, la plus complète des mini-citadines

Cette voiture Hyundai coûte environ 19 300 euros. Grâce à ce prix, elle impressionne par sa polyvalence, mais aussi son habileté. Son comportement est sain, sa technologie bien pensée et son format parfaitement adapté à la ville. Une citadine discrète et redoutablement efficace au quotidien, à conduire à tout prix en 2025.

Kia Picanto, la maline bien équipée et très abordable

Avec un tarif sous les 18 700 euros, la Kia Picanto vient avec un équipement complet, un bon confort et cinq vraies portes. Cette petite citadine est peu chère et reste aussi plaisante à conduire en ville. Elle est également rassurante sur voie rapide. L’un de ses plus grands atouts, c’est sa garantie de sept ans, unique dans cette gamme.

Dacia Sandero, une citadine accessible, à conduire cette année

La Dacia Sandero reste imbattable côté budget, car elle est affichée à partir de 17 600 euros. Elle mise par ailleurs sur l’essentiel avec un moteur volontaire, un bon niveau de sécurité et beaucoup d’espace. Pas de chichi, mais une fiabilité rassurante et un usage simple au quotidien. Bref, une des voitures les plus agréables à conduire à s’offrir en 2025.

