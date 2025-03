Puissance et sportivité à l’état pur, la Renault 5 Turbo 3E envoie du lourd !

Renault ose une fois de plus en fusionnant passé mythique et avenir électrique avec la Renault 5 Turbo 3E. Réinterprétation moderne de la célèbre R5 Turbo, cette version 100 % électrique défie toutes les attentes en matière de performance et de design. Limitée à 1980 exemplaires, elle s’annonce déjà comme une pièce de collection incontournable.

Une technologie époustouflante au service de la performance

Sous son look rétro-futuriste, la Renault 5 Turbo 3E cache une véritable bête de course. Disposant d’une double motorisation électrique, elle développe une puissance de 540 CV ainsi qu’un couple de 4 800 Nm. Grâce à cette cavalerie, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteint d’ailleurs une vitesse maximale de 270 km/h.

La Renault 5 Turbo 3E possède, par ailleurs, une batterie de 70 kWh. L’autonomie pourrait alors atteindre jusqu’à 400 km en cycle WLTP. La recharge rapide est aussi au rendez-vous avec cette supercar électrique. Grâce à son architecture 800 V, elle n’a besoin que de 15 minutes pour passer de 15 à 80 % de charge sur une borne ultra-rapide. En revanche, en courant alternatif, elle se limite à 11 kW, un choix surprenant de la part de Renault.

La Renault 5 Turbo 3E et son design radical inspiré du passé

Visuellement, ce modèle électrique assume pleinement son héritage. Il conserve l’esprit de la R5 Turbo avec des ailes arrière hypertrophiées, une silhouette compacte et un design ultra-agressif. Avec ses 4,08 m de long pour 2,03 m de large, il présente également des proportions extrêmes, dignes d’une supercar.

L’intérieur est, en outre, à l’image de son look : sportif et high-tech. On retrouve premièrement un volant inspiré de l’A290 avec des commandes optimisées. La Renault 5 Turbo 3E se munit aussi d’un frein à main électro-hydraulique. On peut s’attendre à des drifts spectaculaires ainsi qu’à des modes de conduite adaptés à toutes les situations. Alcantara, carbone et écrans numériques viennent ensuite sublimer l’ambiance ultra-moderne du cockpit.

Je ne connais pas encore le prix exact de ce modèle électrique, mais ils l’ont annoncé au-dessus des 150 000 euros. Avec ce tarif, la Renault 5 Turbo 3E se positionne comme une mini-supercar d’exception. On prévoit par ailleurs son lancement pour 2027. Si ce monstre électrique au caractère bien trempé vous intéresse, vous pourrez bientôt réserver votre exemplaire !

