La voiture électrique parfaite ? Ce modèle chinois offre tout ce dont vous rêvez

La IM LS6, une nouvelle voiture électrique chinoise, attire déjà tous les regards. Cette auto marque une étape significative pour le groupe SAIC. Dévoilé au Salon de Genève 2024, ce SUV promet une combinaison de fonctionnalités avancées, de design audacieux et de prix compétitifs. Analysons ce modèle prometteur qui fait tant parler de lui.

La voiture électrique chinoise IM LS6, un mélange d’élégance et de confort

Cette voiture mesure moins de 5 m de long et moins de 2 m de large tout en arborant une ligne gracieuse. Quant à son habitacle, il enveloppe ses occupants dans un environnement à la fois confortable et technologiquement avancé. L’espace intérieur offre une sensation d’ouverture accrue grâce à un toit panoramique. Ce design aérien est complété par des sièges ergonomiques capables d’ajuster leur position jusqu’à 121°.

Le tableau de bord de la voiture électrique chinoise IM LS6 ne laisse rien au hasard avec un agencement centré sur le conducteur. Des écrans de contrôle immersifs et pliables fournissent toutes les informations nécessaires à portée de main. En bonus, le véhicule dispose d’un volant en forme de U ou de type Yoke qui s’apparente à celui de certains modèles Tesla.

Quels sont les autres attraits de ce SUV chinois ?

Au cœur de l’expérience offerte par l’IM LS6 réside le châssis innovant surnommé « Lézard ». Les roues arrière sont directrices et permettent à la voiture électrique IM LS6 de se déplacer en crabe. Elles facilitent les manœuvres de stationnement et, en même temps, elles améliorent la tenue de route. D’ailleurs, selon la marque, cette auto peut passer les tests de sécurité appelés Moose Test. Elle est aussi stable qu’agile.

Par ailleurs, ce SUV électrique s’illustre avec une autonomie impressionnante atteignant jusqu’à plus de 600 km selon les tests NEDC. Ce qui lui permet de réaliser une telle prouesse, c’est sa batterie haute capacité. En fonction de la version de la voiture électrique IM LS6, on peut avoir une batterie lithium-fer-phosphate de 75 kWh, une nickel-manganèse-cobalt de 83 kWh ou de 100 kWh. Mis à part la plus grande, ces batteries sont associées à un moteur électrique puissant permettant d’atteindre jusqu’à 579 kW.

L’un des principaux atouts de la voiture électrique chinoise IM LS6 est son tarif très compétitif. Effectivement, elle se vend à environ 31 000 euros, ce qui la rend plus abordable que la Tesla Model Y. Cette auto élégante, confortable et au prix défiant toute concurrence devrait faire son entrée en Europe d’ici 2025.

