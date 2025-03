Top 10 des gloutons de l’essence : Les voitures qui vont faire flamber votre budget en 2025 !

Parmi les voitures à essence énergivores de 2025, des modèles comme la GMC Sierra AT4X et le Ford F-150 Raptor R se distinguent par leur appétit vorace en carburant.

Alors que les constructeurs misent de plus en plus sur l’électrification, certains modèles restent des ogres en carburant ! Avec des consommations qui dépassent habituellement les 16 L/100 km, ces véhicules peuvent faire grimper la note à la pompe. Vous vous demandez quelles voitures essence énergivores consomment le plus en 2025 ? Voici notre top 10 !

10. GMC Sierra AT4X, un colosse tout-terrain, mais assoiffé

Ce véhicule est une camionnette robuste qui s’équipe d’un V8 atmosphérique de 6,2 L. Avec 420 CV et une consommation moyenne de 16 L/100 km, il n’excelle pas en économie de carburant. Cela dit, il brille par ses performances en tout-terrain. Ce modèle cible par ailleurs les amateurs de puissance et de robustesse. Par contre, cette voiture à essence fait partie des plus énergivores. On devra donc accepter des passages fréquents à la station-service.

9. Mercedes-Maybach S 680, le luxe en V12… et à la pompe

La luxueuse Mercedes-Maybach S 680 dispose d’un moteur V12 de 6 L biturbo développant 621 CV. C’est une des meilleures grosses cylindrées essence. Cet attirail fait d’elle une des voitures à essence les plus énergivores. Sa consommation de 16,1 L/100 km reflète effectivement le prix de la puissance et du raffinement de ce modèle. Bien que l’industrie abandonne progressivement les moteurs V12, ce véhicule reste une ode au grand luxe traditionnel.

8. Mercedes-Benz AMG G 63, une voiture énergivore en essence

L’emblématique Classe G de Mercedes-Benz combine robustesse et prestige avec son V8 4,0 L biturbo de 577 CV. Sa consommation moyenne atteint d’ailleurs 16,2 L/100 km, un chiffre élevé en partie dû à son poids massif. En revanche, avec ses capacités tout-terrain hors pair, il reste une référence pour les amateurs de SUV luxueux et performants.

7. Mercedes-Benz AMG GT 63 Pro, une sportscar raffinée, mais gourmande

C’est la troisième voiture Mercedes de ce classement. L’AMG GT 63 Pro est un mix de puissance et de style avec son V8 de 4,0 L biturbo qui génère 603 CV. Malgré ses performances impressionnantes, cette voiture reste une des plus énergivores en essence en 2025. Cette voiture sportive qui consomme beaucoup a un appétit de 16,5 L/100 km. Ce modèle est ainsi la preuve qu’élégance et sportivité ont généralement un coût énergétique.

6. Chevrolet Corvette Z06 (Carbon Aero), une américaine survitaminée

On a ici un V8 atmosphérique de 5,5 L qui développe 670 CV. Le Chevrolet Corvette Z06 démontre que performance et gourmandise vont de pair. Cette voiture, qui est une des plus énergivores en essence, possède un vilebrequin à manetons plats. Ceci améliore ses performances à haut régime. Ce modèle consomme en outre 16,7 L/100 km en moyenne. Cette sportive américaine est alors parfaite pour les amateurs de vitesse… et de stations-service.

5. BMW XM, une autre voiture énergivore en essence

Le controversé BMW XM, hybride rechargeable, associe un V8 biturbo de 4,4 L à un moteur électrique pour produire 644 CV. Bien que partiellement électrifié, ce SUV essence gourmand en carburant consomme tout de même 17,2 L/100 km une fois sa batterie vide. Son autonomie électrique est, naturellement, un atout temporaire. Cela dit, ce modèle énergivore montre les limites de la transition énergétique dans le segment haut de gamme.

4. Dodge Durango SRT Hellcat, un SUV familial dopé aux chevaux

Un V8 surcompressé de 6,2 L équipe le Dodge Durango SRT Hellcat. Il développe 710 CV, ce qui fait de ce SUV familial un véritable monstre. Sa consommation moyenne de 17,4 L/100 km en fait l’une des voitures à essence les plus énergivores en 2025. Par contre, il compense par des performances impressionnantes. Il est en outre conçu pour les amateurs de puissance brute et défie toute logique écologique.

3. BMW M5 Touring, une familiale qui ne fait pas dans l’économie

Cette voiture hybride rechargeable propose un équilibre unique entre praticité et sportivité. Son V8 biturbo de 4,4 L associé à un moteur électrique déploie 717 CV. En revanche, c’est une voiture puissante mais gourmande. Sa consommation grimpe effectivement à 17,5 L/100 km une fois l’autonomie électrique épuisée. Première version Touring de la M5 exportée aux États-Unis, elle incarne un choix audacieux pour allier performance et polyvalence.

2. Cadillac Escalade-V, parmi les voitures énergivores en essence

Avec un V8 surcompressé de 6,2 L, le gigantesque Cadillac Escalade-V affiche une puissance hallucinante de 682 CV. On estime son appétit en carburant à 17,7 L/100 km. Il est ainsi à la hauteur de ses incroyables capacités de remorquage et de luxe. Ce modèle premium est, par ailleurs, capable d’accueillir sept passagers. C’est donc un vrai mastodonte, autant sur la route que dans sa consommation.

1. Ford F-150 Raptor R, le pick-up ultime… et le plus vorace !

En tête de ce classement de voitures gourmandes se trouve le modèle de pick-up essence le plus énergivore : le Ford F-150 Raptor R. Il combine un V8 surcompressé de 5,2 L et une puissance de 720 CV pour des performances de premier plan. Sa consommation de 19,7 L/100 km lui confère le titre de véhicule le plus énergivore en 2025. Il s’adresse en tout cas aux amateurs de pick-ups puissants. Aussi, il incarne la démesure américaine en matière de motorisation.

