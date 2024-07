Choc ! 5 raisons pour lesquelles vous pouvez abandonner votre vieille voiture à essence pour une électrique !

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Américains peuvent être inquiets à l'idée de passer d'une voiture à essence traditionnelle à un véhicule électrique. Toutefois, un expert se veut rassurant.

Alors que le prix des véhicules électriques à l'achat est cher ainsi que leur coût d'utilisation, ils présentent de nombreux avantages. Les voici.

Raison n°1, Installer une borne de recharge à domicile n'est pas obligatoire

Selon M. Wyeth, expert des VE chez Octopus Energy, les raisons d'adopter une voiture électrique sont au nombre de 2. Disposer d'un espace, d'un garage ou d'une allée où garer votre voiture électrique près d'une prise de courant pendant la nuit. Sinon, il faut simplement disposer d'une source d'électricité adaptée à votre domicile.

Mais si un conducteur fait des trajets réguliers et de courte distance tous les jours, ce n'est pas nécessaire. Il peut conduire son véhicule électrique en se branchant simplement sur une prise de courant ordinaire. De ce fait, on croit à tort qu'il faut absolument payer pour faire installer un chargeur chez soi.

Seules les personnes qui parcourent de plus longues distances peuvent envisager d'installer une borne de recharge à leur domicile. Cela coûte généralement environ 1 500 dollars.

Raison n°2 , Les voitures électriques sont moins sujettes aux réparations selon l'expert

L'American Automobile Association a rapporté l'année dernière que les VE ont en fait moins d'appels à l'assistance routière que les voitures à essence, a déclaré M. Wyeth.

La raison de cela est simple selon l'expert, les voitures à essence sont pourvues d'environ 2 000 pièces mobiles comparé aux électriques. Les voitures électriques n'ont qu'une vingtaine de pièces dans le système de transmission. Il y a tout simplement moins de choses à casser. Ce qui veut dire que les moteurs électriques ont sans doute une durée de vie très longue.

Raison n°3, Les VE ne sont pas plus chers à l'achat que les voitures à essence

Ensuite, de plus en plus de voitures électriques sortent sur le marché selon l'expert, et c'est l'une des raisons qui fait baisser progressivement le prix d'un nouveau véhicule. D'autant plus qu'il existe déjà des voitures électriques reconditionnées. Ces modèles d'occasions, coûtent moins chers. Certaines coûtent moins de 30 000 dollars, voire moins de 20 000 dollars.

D'ailleurs, cet écart de prix se creuse de plus en plus pour atteindre 2 657 dollars selon les dernières données du mois de mai. Il y a donc maintenant suffisamment de modèles sur le marché pour que l'on puisse trouver d'excellentes voitures électriques. Sans compter le fait qu'il est possible de réaliser des économies considérables sur l'essence en passant à l'électrique.

Raison n°4, Les batteries des voitures électriques se ne détériorent pas rapidement

L'expert souligne aussi que les batteries des voitures électriques durent bien plus longtemps que la garantie du fabricant. Elle est généralement de huit ans et 100 000 miles. Mais en fait, leur durée de vie est d'environ 200 000 miles.

Raison n°5 , c'est le moment d'acheter une voiture électrique selon l'expert

Enfin, certaines personnes se demandent si le moment est bien choisi pour passer à une voiture électrique. La réponse est oui. Comme les téléphones portables sont devenus plus utiles à mesure que le service mobile s'est développé.

Les modèles actuels de voitures électriques seront rapidement dépassés selon M. Wyeth. Donc, une voiture avec une autonomie de 250 milespourrait devenir plus utile dans les deux prochaines années, à mesure que de plus en plus de stations de recharge seront construites.

