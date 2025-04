Renault Clio : quels sont les pièges à éviter pour sa motorisation ?

Les différentes motorisations de la Renault Clio ont leurs avantages et leurs inconvénients. Quels sont les pièges à éviter ?

On apprécie généralement la Renault Clio pour sa polyvalence et son design. D’autant plus que les conducteurs peuvent choisir parmi une large gamme de motorisations. En revanche, tous les choix de moteur ne se valent pas pour la cette voiture de Renault. Voici donc les motorisations à éviter en 2025 en ce qui concerne la Renault Clio.

Le SCe 65, trop petit pour être véritablement polyvalent

Le moteur d’entrée de gamme SCe 65 semble intéressant par son prix. Malheureusement, cette motorisation de la Renault Clio est loin d’être un choix optimal. Ce bloc développe en fait 65 CV, ce qui est insuffisant pour une utilisation en dehors des zones urbaines. Il manque cruellement de puissance à bas régime (95 Nm). Il oblige aussi au « cravachage » pour atteindre des performances correctes. Le résultat est une hausse notable de la consommation réelle, surtout sur autoroute ou quand la voiture est chargée.

En outre, malgré son prix d’entrée attractif, cette motorisation limite la polyvalence de la Renault Clio. Après tout, ce moteur à essence cantonne la voiture à une utilisation urbaine légère. Pour un tarif équivalent, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers des modèles concurrents. Je vous suggère par exemple la Suzuki Swift Hybrid. Vous obtiendrez davantage de puissance et de flexibilité.

Quid des motorisations TCe 90 et dCi 100 de la Renault Clio ?

Le TCe 90 a un bon rapport puissance/consommation. Par contre, on le juge parfois trop proche de l’excellent TCe 100 GPL. Avec ce dernier, on jouit effectivement des avantages supplémentaires de rouler au GPL. C’est une option économe avec un coût au litre bien inférieur à celui de l’essence. D’autant plus que la différence de prix se retrouve rapidement amortie à l’usage. Pourquoi choisir la motorisation TCe 90 de la Renault Clio lorsqu’un meilleur choix est juste à côté ?

En ce qui concerne le dCi 100, l’histoire est plus compliquée. Ce moteur diesel propose un couple généreux et une faible consommation, idéal pour les gros rouleurs. Mais n’oublions pas l’interdiction progressive des véhicules diesel dans les zones à faibles émissions (ZFE). Elle rend cette motorisation risquée pour un usage en ville à long terme de la Renault Clio. Rappelez-vous que prendre en compte les politiques environnementales locales est essentiel avant d’investir dans ce type de moteur.

