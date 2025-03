Renault Mobilize Duo : Petit format, grande innovation électrique !

La Renault Mobilize Duo révolutionne la mobilité urbaine avec son design compact, écologique et accessible.

Compacte, écologique, et accessible, la Renault Mobilize Duo est la réponse idéale aux défis de la mobilité urbaine moderne. Inspirée de la Twizy, cette microcar électrique incarne l’innovation en conciliant respect de l’environnement et praticité. Je vous fais découvrir les deux versions, mais aussi les caractéristiques et l’autonomie de la Renault Mobilize.

Caractéristiques et autonomie de la Renault Mobilize Duo

Digne successeur de la Renault Twizy, cette auto s’impose dans le paysage des microcars électriques grâce à sa praticité et à sa simplicité. Elle se décline en deux versions, dont le modèle Neo qui est accessible dès 14 ans. Il limite sa vitesse à 45 km/h afin de concurrencer les scooters électriques. D’autre part, on a la version Evo, destinée aux conducteurs dès 16 ans avec un permis A1 ou B. Sa vitesse maximale est de 80 km/h.

Ces deux modèles visent par ailleurs une large cible. La Renault Mobilize Duo pour les jeunes conducteurs est notamment une alternative sécurisée au deux-roues. Elle s’adresse également aux citadins qui recherchent un véhicule économique et écologique.

Ce modèle présente en outre une autonomie de 160 km grâce à une batterie de 10,3 kWh. Elle renforce l’attractivité du véhicule pour les trajets urbains du quotidien. L’auto surpasse ainsi sa principale concurrente, la Citroën AMI. D’autant plus qu’elle est plus généreuse en équipements : airbags, pare-brise chauffant, et options telles que la climatisation ou les radars de recul. Tout cela rend la Renault Mobilize Duo idéale pour la ville en termes de confort et de sécurité.

Un véhicule éco-conçu pour décarboner la ville

Cette micro-voiture électrique se distingue aussi par son engagement environnemental exemplaire. Fabriquée dans l’usine de Tanger au Maroc, proche du net zéro carbone, la Renault Mobilize Duo se compose de 40 % de matériaux recyclés. Elle affiche aussi un taux de recyclabilité de 95 %. Son design a d’ailleurs été pensé dans une optique de durabilité. Ils ont ainsi limité au maximum les pièces inutiles et donc réduit son empreinte écologique de 66 % par rapport à un VE classique.

Vous vous demandez sans doute quel est le prix de la Renault Mobilize Duo. La marque propose ce modèle à 9 990 euros pour la version Neo et 12 500 euros pour la version Evo. En bonus, elle bénéficie des nouvelles primes issues des Certificats d’Économie d’Énergie. Ces primes vont jusqu’à 460 euros pour les particuliers et 1 090 euros pour les professionnels. La Renault Mobilize Duo s’engage alors à démocratiser l’accès à la mobilité électrique. En même temps, elle allège la facture pour les utilisateurs.

ESSAI. Mobilize Duo ou le retour du Renault Twizyhttps://t.co/Xo2Mgr7oNW pic.twitter.com/hAfCSjgFz6 — BFMTV (@BFMTV) December 10, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn