Opel Rocks modernisée : la microcar électrique réinvente son look et ses options à découvrir !

L’Opel Rocks fait peau neuve avec une version modernisée. Cette dernière conserve son ADN tout en adoptant des évolutions esthétiques subtiles. Bien que les performances restent les mêmes, cette microcar électrique sans permis gagne en style et en fonctionnalité. Elle est, par ailleurs, accessible dès 15 ans dans certains pays européens.

L’Opel Rocks modifie son design pour plus d’identité

Si Opel n’a pas révolutionné l’apparence de sa mini-voiture électrique, celle-ci affiche un look plus affirmé. C’est grâce à quelques retouches bien pensées. La principale nouveauté réside d’abord dans l’intégration de la calandre noire Opel Vizor. Elle reprend ainsi la signature esthétique des derniers modèles de la marque. Cette refonte s’associe en outre à une carrosserie bi-ton gris clair et un toit noir. Elle apporte donc une touche de modernité tout en renforçant l’identité visuelle du véhicule.

Sleek new look, fully charged! See why the #OpelRocks passes the vibe check: https://t.co/gdk1avQLA7 ✅#eMobility #urbanmobility pic.twitter.com/hzWmNZ3kwM — OPEL (@Opel) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2025

L’habitacle de l’Opel rocks conserve également son agencement minimaliste. Cela dit, il abandonne les accents vert citron au profit d’une palette de couleurs plus sobre en blanc et gris. Opel a aussi mis l’accent sur la praticité avec l’intégration d’un support pour smartphone et d’une connectivité via un dongle DAT. En addition, un toit panoramique en verre trempé de série procure une meilleure luminosité à bord. Quant aux phares LED, elles fournissent une visibilité optimale par mauvais temps ou en conduite nocturne.

Une mécanique inchangée mais toujours efficace

Sous le capot, aucune modification Opel n’a apporté aucune modification à la fiche technique de la Rocks. Ce quadricycle léger conserve son moteur électrique de 8 CV alimenté par une batterie lithium-ion de 5,5 kWh. Grâce à cette dernière, on atteint une autonomie maximale de 75 km. Avec une vitesse bridée à 45 km/h, ce véhicule reste idéal pour des déplacements urbains courts en toute sécurité.

Bien que non disponible en France, l’Opel Rocks continue de séduire sur certains marchés européens comme l’Allemagne. La marque enrichit d’ailleurs sa gamme de voitures électriques avec l’introduction des nouvelles finitions Edition et GS, qu’elle dévoilera prochainement. Avec ces ajustements subtils, la petite électrique de Stellantis réaffirme son positionnement comme une solution de mobilité moderne et accessible aux jeunes conducteurs.

