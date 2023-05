Opel Corsa liftée : la version électrique gagne en puissance et en performance

La berline compacte électrique d’Opel abandonne le nom Corsa-e pour Corsa Electric. Outre ce changement de nom, elle a eu droit à un petit coup de bistouri et s’offre une nouvelle proue.

4 ans après sa sortie, l’Opel Corsa-e a fait peau neuve. Cette voiture électrique allemande adopte ainsi une nouvelle calandre, la célèbre Vizor, entièrement opaque. En outre, elle profite d’une motorisation électrique dopée, ainsi qu’un système hybride léger, tout comme la Peugeot 208 relookée.

Un gros travail de refonte stylistique a été mené

Opel a dévoilé une version liftée de sa berline compacte Corsa. L’Opel Corsa Electric reprend le design moderne de l’Astra Electric. Elle adopte un extérieur rafraîchi et un intérieur mis à jour avec plus de technologie.

À l’extérieur, la citadine bénéficie du sympathique museau Vizor. En outre, les phares matriciels Intelli-Lux LED sont désormais dotés de 14 éléments LED, contre 8 avant le lifting. Le seul changement visible à l’arrière concerne le logo Corsa apposé sur le hayon.

D’autres changements visuels mineurs incluent une nouvelle peinture gris graphite et le logo Opel en noir ou en argent satiné mat.

L’intérieur de l’Opel Corsa révisée fait également peau neuve. On note principalement un nouveau design des sièges, un nouveau levier de vitesse et un nouveau design du volant.

Par ailleurs, son habitacle devient entièrement numérique. Basé sur la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies, il offre un nouveau système d’info-divertissement et un écran tactile de 10 pouces avec des informations plus claires. La nouvelle interface offre des capacités graphiques, multimédias, de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle (IA) améliorées.

D’autres caractéristiques incluent des services connectés pour le système de navigation, la reconnaissance vocale naturelle « Hey Opel », et des mises à jour OTA (over-the-air). Pour la première fois, Android Auto et Apple CarPlay fonctionnent également sans fil. Une nouvelle caméra de recul panoramique haute résolution a également été ajoutée.

Des améliorations au niveau du moteur

L’Opel Corsa liftée a également reçu des améliorations au niveau du groupe motopropulseur. En fait, elle adopte la toute dernière configuration à moteur unique qui a été récemment introduite sur la Peugeot e-2008.

Le principal avantage de ce groupe motopropulseur électrique plus puissant est la batterie lithium-ion améliorée d’une capacité de 54 kilowattheures. Elle permet d’augmenter l’autonomie jusqu’à 402 kilomètres.

Les clients auront le choix entre deux options de propulsion électrique. L’un de 134 chevaux (100 kilowatts) offre une autonomie de 357 km, l’autre de 154 chevaux (115 kW) offre une autonomie de 402 km. Les deux variantes offrent un couple de 260 Nm.

En ce qui concerne la charge, Opel affirme que la batterie passe de 20 à 80 % de sa capacité totale en seulement 30 minutes. Les livraisons de la gamme Opel Corsa liftée aux clients européens débuteront au quatrième trimestre 2023.