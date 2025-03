Fiat dévoile sa future Panda électrique : une citadine à petit prix et écolo

La Fiat Panda s’apprête à entrer dans une nouvelle ère avec sa future version électrique prévue pour 2030. Cette transformation marque une étape cruciale dans l’engagement de Fiat envers une mobilité plus durable et accessible. Le constructeur italien projette ainsi de révolutionner la manière dont nous nous déplaçons en milieu urbain.

Une conception moderne inspirée du passé

La future Panda électrique puisera son inspiration dans le design emblématique de la première génération des années 1980. Olivier François, CEO de Fiat, a indiqué que cette nouvelle version présentera des similitudes visuelles avec la Grande Panda. En même temps, elle conserve une identité propre. Il a décrit cette relation comme celle de « maman ours et bébé ours ». Cela suggère donc une complémentarité entre les deux modèles.

L’approche stylistique de la future Panda électrique vise à combiner nostalgie et modernité. Elle offre aux citadins une voiture électrique à la fois familière et innovante. La Panda électrique gardera des lignes simples et fonctionnelles. Elle intégrera également des éléments contemporains pour répondre aux attentes actuelles en matière de design et de praticité.

Les caractéristiques techniques de la future Panda électrique

Nous ne savons encore rien des spécifications complètes de cette nouvelle voiture. Cela dit, certaines informations permettent d’entrevoir ses performances. Elle sera conçue sur la plateforme STLA Small de Stellantis, optimisée pour les véhicules compacts et électriques. Cette architecture devrait permettre une autonomie compétitive qui s’adapte aux trajets quotidiens en milieu urbain.

En termes de tarification, Fiat envisage de proposer la future Panda électrique à un prix inférieur à 20 000 euros. La marque rend ainsi l’électromobilité plus accessible à une large clientèle. Cette stratégie tarifaire agressive pourrait ensuite positionner la Panda comme une référence sur le marché des citadines électriques abordables.

La production de la future Panda électrique de Fiat s’effectuera par ailleurs à l’usine de Pomigliano, en Italie. Cela renforce ainsi l’engagement de Fiat envers la fabrication locale et le soutien à l’économie nationale. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de proposer des véhicules respectueux de l’environnement tout en gardant le savoir-faire industriel italien. Le géant Italien prévoit en outre de sortir bientôt une Panda 4×4 électrique.

