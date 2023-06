La Dacia Sandero sera-t-elle LA voiture électrique grand public ?

Le PDG de Dacia, Denis Le Vot, a dévoilé qu’une version électrique de la berline à hayon Sandero ferait son apparition en 2027 ou 2028. Il a ajouté que cette voiture était destinée aux clients dont le budget est limité.

La marque économique Dacia, propriété de Renault, va lancer une nouvelle génération de sa Sandero. Cette dernière se passera d’une batterie à longue autonomie ou à recharge rapide. La Dacia Sandero de quatrième génération promet d’être la plus abordable de son segment.

Dacia poursuit sa stratégie en matière de voitures électriques à petit budget

Forte de son succès en 2021 avec la commercialisation de la Dacia Spring EV, la société roumaine compte électrifier ses gammes de modèles existants.

Le PDG de Dacia révèle que sa voiture électrique de nouvelle génération va débarquer sur le marché vers 2027 ou 2028. En fonction de l’année de lancement du modèle, elle « pourra être utilisée jusqu’en 2034 voire 2035 ».

Il est à noter que la Sandero n’est pas la toute première voiture électrique de la marque. En fait, Dacia a déjà la Spring, un mélange de crossover et d’une voiture à hayon. Pour cette Sandero de nouvelle génération, et pour celles à venir, la marque Roumaine ne compte pas changer sa recette. Elle continue à proposer des voitures aux lignes épurées. Mais également à faire appel à des technologies déjà connues du Groupe Renault.

Ainsi, cette nouvelle génération de Sandero pourrait se baser sur la plateforme CMF-BEV. Il s’agit d’une version de la CMF-B, la « famille modulaire commune » du segment B, optimisée pour la motorisation électrique.

Autonomie et vitesse de charge plus faibles que celles de la concurrence

Par ailleurs, la Dacia sandero électrique est le fleuron de la marque pour son passage low-cost à une gamme zéro émission. Les prix élevés des véhicules électriques empêchent parfois le consommateur moyen de passer à l’électrique, a critiqué le PDG de Dacia.

Pour ce faire, l’entreprise étudie les moyens de rendre la chimie de la batterie aussi peu coûteuse que possible. La possibilité d’une batterie à base de sodium a été évoquée. Toutefois, certains prétendent que les batteries au sodium ne sont pas très performantes. En effet, elles ne stockent pas beaucoup d’énergie et elles sont lourdes.

David Durand, responsable du design, laisse entrevoir comment la prochaine version de la Sandero va s’intégrer dans la gamme de la marque. Comme le concept SUV Bigster en témoigne avec ses lignes robustes et linéaires, la Sandero électrique se distingue nettement de la voiture actuelle. Il s’agit plutôt d’une voiture que l’on peut utiliser dans toutes les conditions. On ne craint pas de l’endommager et elle a une garde au sol suffisante.