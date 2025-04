Après Ford, Ferrari développe une boîte manuelle et une sonorité digne d’une thermique

Ferrari prévoit d’ajouter une boîte manuelle et une sonorité digne d’une thermique dans ses futurs modèles électriques pour les amateurs de sensations authentiques.

Ferrari travaille actuellement sur une boîte manuelle adaptée à ses futures supercars électriques. Celle-ci s’accompagne aussi d’une sonorité qui rappelle ses iconiques moteurs thermiques. Ces technologies devraient séduire les puristes tout en fournissant une expérience de conduite unique, fidèle à l’ADN Ferrari.

Une boîte manuelle pour les supercars électriques de Ferrari

L’accélération instantanée et le fonctionnement silencieux gagnent du terrain. Face à cela, Ferrari souhaite ramener la boîte manuelle sur le devant de la scène. Cette innovation pourrait recréer l’expérience d’un passage de vitesses traditionnel. Elle peut y parvenir, même sans embrayage mécanique. L’idée est de laisser les conducteurs ressentir les sensations physiques et sonores d’une transmission classique. Celle-ci est emblématique des modèles comme la Ferrari F40.

Ferrari prévoit d’intégrer cette boîte manuelle à sa gamme électrique. Cela inclut surtout son futur modèle qu’on connaît pour l’instant sous le nom d’Elettrica. Elle procure avant tout un sentiment de nostalgie. En plus, elle va satisfaire les amateurs de conduite qui regrettent la disparition des commandes traditionnelles dans les voitures modernes. Ferrari entend ainsi allier performances électriques et plaisir de conduite analogique. La marque italienne rend également hommage à son riche héritage mécanique.

Une sonorité digne d’un V8 ou d’un V12

Le constructeur développe, en parallèle, un système sonore révolutionnaire qui simule le rugissement d’un V8 ou d’un V12. Outre la boîte manuelle, c’est une autre caractéristique absente des EV classiques que Ferrari souhaite mettre dans ses futurs modèles. Ce système marche en fait grâce à des haut-parleurs stratégiquement positionnés. Il reproduit alors les bruits d’accélérations, rétrogradations et même les vibrations du moteur thermique. Cette approche plonge donc les conducteurs dans une ambiance authentique.

Le bruit est essentiel pour créer plus d’émotion et rappeler que, même silencieuse, une Ferrari reste une Ferrari. Ce système ne se limite cependant pas à l’extérieur. Dans l’habitacle, les conducteurs auront l’impression de piloter un moteur thermique. Avec la boîte manuelle, on va revivre la magie des envolées sonores caractéristiques des modèles historiques de Ferrari.

