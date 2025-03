Des boîtes manuelles pour les véhicules électriques de Ford, est-ce révolutionnaire ?

L’électrification du parc automobile signe-t-elle la fin du plaisir de conduite ? Pas si ce constructeur américain a son mot à dire. Ford vient effectivement de déposer un brevet pour une boîte de vitesses manuelle adaptée aux véhicules électriques. Cette idée pourrait bien réconcilier les puristes avec l’avenir de l’automobile.

Ford équipe ses voitures électriques de boîtes manuelles ?

Contrairement aux voitures thermiques, les véhicules électriques n’ont pas besoin de boîte de vitesses traditionnelle. Ford veut pourtant recréer l’expérience d’une transmission manuelle avec un levier de vitesse relié à un système électronique. Ce dispositif ajuste le couple moteur et simule les pauses de puissance lors du passage des « vitesses ». Il procure ainsi une sensation de conduite plus immersive.

Ce brevet pour la fausse boîte manuelle des voitures électriques de Ford s’intitule « Shifter Assembly For Electric Vehicle ». Ils l’ont publié le 20 mars et il décrit un levier de vitesse monté sur une base intégrant de petits moteurs. Ces derniers génèrent une résistance ainsi que des vibrations pour imiter les sensations d’une véritable transmission mécanique. Ce levier pourrait en outre être rétractable pour s’adapter à un mode de conduite plus classique.

Un concept prometteur, mais quel avenir ?

Ford n’est pas le premier à explorer des idées originales comme cette boîte de vitesses manuelle pour véhicules électriques. Hyundai propose par exemple une simulation de passages de vitesses via des palettes sur l’Ioniq 5 N. D’autre part, le japonais Toyota teste un système équipé d’un faux embrayage capable de simuler un calage. Ford va cependant plus loin en misant sur une véritable interaction physique avec un levier. Cela pourrait attirer les nostalgiques de la conduite analogique.

Pour l’instant, cette boîte de vitesses manuelle pour voiture électrique de Ford n’est qu’un brevet. Aussi, rien ne garantit que la marque l’intégrera à un modèle de série. Ceci dit, avec l’éventuelle électrification du Ford Mustang, ce dispositif pourrait aider à faire passer la pilule aux passionnés de belles mécaniques. Ford parviendra-t-il à transformer ce concept en une révolution du plaisir de conduite ? Affaire à suivre.

