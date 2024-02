Ford leader des voitures électriques pas chères ? Les plans secrets du constructeur américain

Ford se lance également dans l’aventure des voitures électriques pas chères pour séduire les conducteurs récalcitrants, mais à quel prix par rapport à ses concurrents ?

Lors d’une récente révélation, Jim Farley, directeur général de Ford, a annoncé que des voitures électriques (VE) pas chères verront bientôt le jour chez eux. Cela a pour objectif de concurrencer le modèle 2 de Tesla et des voitures chinoises littéralement pas chère. Il faut aussi noter que cette initiative vise à résoudre le problème de la réticence des consommateurs à payer le prix fort pour les véhicules électriques. Ford veut donc démocratiser les VE à leur manière !

L’équipe secrète « Skunk Works » au service de Ford ?

Il y a deux ans, Ford a pris la décision stratégique de créer un prototype de VE à bas prix et a mis en place une équipe spéciale, inspirée des « Skunk Works » de Lockheed. Ces derniers sont réputés pour le développement d’avions à hautes performances.

Cette équipe a réussi à développer un prototype flexible qui peut être déployé sur différents types de véhicules. Il servira de base pour les logiciels et les services au sein de la division des véhicules commerciaux de Ford.

La division Model E de l’entreprise, qui se concentre sur les voitures électriques, a subi une perte substantielle l’année dernière. Heureusement, que cette perte a été compensée par les bénéfices de ses divisions véhicules commerciaux et véhicules à moteur à combustion.

Ford reconnaît les difficultés liées à la réticence des consommateurs à payer un supplément pour les VE. C’est pour cette raison que le concessionnaire décidé de donner la priorité au coût et à l’efficacité de ses produits. Cela va permettre de réduire le prix de ces voitures écolos sur le marché.

Des voitures électriques pas chères et innovantes mais à quel prix ?

Le directeur financier de Ford, John Lawler, a souligné l’engagement de l’entreprise à développer des VE de nouvelle génération. Ces dernières seront non seulement innovantes mais aussi rentables dans l’année qui suit leur lancement.

Ce changement stratégique pourrait entraîner des retards dans certains programmes de modèles. Cela s’explique par le fait que Ford se concentrera sur l’ingénierie et le développement de véhicules tels que les fourgonnettes et les camionnettes, plus rentables.

En outre, l’entreprise ajuste sa production en réponse à la baisse de la demande des clients. Malgré ces défis, le concessionnaire américain reste optimiste quant au potentiel à long terme des véhicules électriques. Ford souhaite donner une autre image de ses VE en les rendant plus abordables.

Il faut donc croire que Ford fera partie des précurseurs sur le marché des véhicules électriques pas chères. Parmi les VE Ford qui seront touchées par cette baisse de prix pour le marché européen, il faut noter le petit crossover Puma et la Mustang Mach-E. De quoi concurrencer certainement Tesla et les voitures électriques chinoises !