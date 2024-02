Pour contrer les Chinois (et Tesla), Ford prépare sa voiture électrique pas chère

Ford se lance dans la fabrication de voiture électrique pas chère afin d’emboîter le pas aux Chinois et inévitablement Tesla ! Une bataille qui durera jusqu’à quand ?

Sous la direction d’un ancien ingénieur de Tesla, Ford se lance dans le développement d’une nouvelle petite voiture électrique pas chère. Cette initiative vise à rivaliser avec les constructeurs chinois, européens et même Tesla lui-même sur le marché des véhicules électriques. Que vaut cette voiture électrique à prix réduit du constructeur américain ? Quelques éclaircissements ci-dessous !

Une gamme de voiture électrique pas chère signée Ford !

Ford a confirmé son travail sur une nouvelle plateforme de véhicules électriques à bas prix pour soutenir une gamme de citadines et de SUV abordables. Cette décision fait suite à un ralentissement des ventes et à une baisse de la demande des clients pour les grandes voitures électriques coûteuses.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a souligné que la stratégie de l’entreprise se concentrerait davantage sur les petits véhicules électriques. Cela permettrait de rendre l’énergie électrique plus accessible pour les clients des marques non luxueuses.

Une alternative beaucoup plus abordable pour le grand public

Alan Clarke, ancien ingénieur en chef de Tesla, est à la tête du programme de développement de cette nouvelle voiture électrique. Le constructeur souhaite créer une plateforme distincte des modèles existants afin d’offrir une alternative abordable.

Toutefois, Ford devra faire face à une concurrence féroce non seulement face aux constructeurs chinois, européens et américains. Parmi ces principaux concurrents, il faudra noter la Chevrolet Bolt aux États-Unis et de la Fiat Panda électrique en Europe.

En 2023, Ford a essuyé de lourdes pertes liées à ses ventes de véhicules électriques. Ces pertes se chiffraient à des milliards de dollars. Selon les prévisions, ces pertes vont encore augmenter en 2024. C’est dans cette optique que le constructeur américain s’engage à élargir sa gamme de véhicules électriques. Il souhaite se lancer dans des modèles pas chers.

Cela permettra à l’entreprise d’explorer de nouvelles opportunités. Elle pourra ainsi s’imposer un le marché tout en faisant face à l’évolution rapide du paysage des voitures électriques.