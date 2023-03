Le dernier brevet de Ford est un cauchemar pour les automobilistes 

Ford, ce constructeur américain a présenté un nouveau brevet qui peut faciliter le quotidien des automobilistes, mais aussi les réprimer. En effet, ce dernier prévoit que le véhicule autonome puisse se rendre sur le parking du concessionnaire en cas de paiement tardif.

Pour acheter une voiture connectée, les futurs propriétaires ont plusieurs options. Ils peuvent choisir l’achat au comptant, la location ou le crédit classique. Ces solutions se traduisent par un paiement mensuel. Or, certains souscripteurs finissent par devenir de mauvais payeurs. Il arrive alors que le prêteur doit saisir le véhicule, tout en sachant que dans certains cas, la tâche peut s’avérer ardue, si le client se montre récalcitrant. Ford propose un brevet ayant pour but de pénaliser les automobilistes qui tardent à payer leurs mensualités.

Le brevet de Ford va compliquer la vie des automobilistes

Le brevet déposé par Ford s’intitule « Systems and methods to repossess a vehicle ». À travers ce document, le constructeur multinational a mis au point des solutions permettant de récupérer la voiture autonome en cas d’impayé. La technologie utilisée par les modèles les plus récents entre alors en jeu. Celles-ci incluent l’envoi de messages au smartphone du propriétaire ou au véhicule lui-même

De même, Ford prévoit dans ce brevet de déverrouiller à distance certaines fonctionnalités du véhicule afin de « punir » les automobilistes. Cette démarche rendra l’utilisation du VE encore plus difficile. Cela concerne par exemple les contrôleurs de vitesse, la climatisation ou le centre de divertissement. En outre, Ford peut verrouiller ou immobiliser la voiture pour en empêcher tout accès.

La voiture autonome se rend elle-même à la fourrière

Le document de brevet décrit des dizaines de façons de révolutionner à distance et électroniquement l’ensemble du processus de reprise de possession. Y compris en assurant une liaison directe avec les établissements de crédit et la police.

La marque à l’ovale bleu a également l’intention d’utiliser des fonctions de conduite autonome pour que le véhicule se rende lui-même à la fourrière. Elle a aussi évoqué la possibilité de déplacer la voiture pour la transporter à la fourrière par camion.

En outre, Ford a prévu des solutions pour des cas plus complexes. En effet, si le coût du processus de récupération dépasse largement la valeur de la voiture, celle-ci peut être transportée automatiquement à la fourrière.

La question de savoir si les propriétaires de voitures peuvent même rétablir leur prêt en rétablissant le solde dépend de ce qui est stipulé dans leur contrat de prêt, et leur droit de le faire varie d’un État à l’autre. S’ils ne peuvent pas récupérer leur voiture, celle-ci pourrait être rapidement vendue aux enchères.

Bien entendu, ce brevet ne signifie pas pour autant que les caractéristiques décrites ci-dessus entreront en vigueur dans un futur proche. Toutefois, elle permet de donner un aperçu des possibilités offertes par la prochaine génération de voitures autonomes, à condition que la loi permette.