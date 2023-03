Une voiture électrique à moins de 25 000 euros! Vous ne rêvez pas ! 

La nouvelle voiture électrique de Volkwagen sera lancée à un prix inférieur à 25 000 euros. Le concept d’entrée de gamme reprend les modèles classiques de la Polo et de la Golf.

Volkswagen a présenté un nouveau modèle ID, appelé ID.2all. Il s’agit d’un concept de petite voiture électrique abordable et agréable à conduire pour le grand public. Encore à l’état de concept, la version de production de l’ID.2all sera disponible en Europe d’ici 2025.

Une voiture électrique à moins de 25 000 euros reflétant l’héritage du passé

L’ID.2all a été conçue par le nouveau chef du design de Volkswagen, Andreas Mindt. En termes d’apparence, le design de la nouvelle voiture électrique rappelle les concepts précédents de Volkswagen avec les nouveaux phares familiers de la Golf et de la Polo. L’ID 2all mesure 4050 mm de long, ce qui la rend nettement plus courte que l’ID 3 et légèrement plus petite que l’actuelle Polo ICE. Cependant, l’empattement de 2 600 mm est nettement plus long que celui de la Polo, ce qui offre beaucoup plus d’espace intérieur.

L’ID 2all reprend un certain nombre d’éléments classiques du design Volkswagen, comme le montant C qui, selon Mindt, est censé rappeler la première génération de la Golf. L’avant se caractérise par des éléments en saillie qui donnent à la voiture ce que Mindt appelle « un sourire confiant ». Le patron de la marque, Thomas Schäfer, explique que l’objectif est de faire de Volkswagen une « vraie marque d’amour ».

Une voiture électrique basée sur la plateforme MEB Entry

L’ID.2all sera le premier véhicule électrique à traction avant sur la nouvelle plateforme MEB Entry. Sur cette plateforme, le moteur avant entraîne les roues avant, contrairement aux modèles actuels qui sont soit des propulsions arrière, soit des transmissions intégrales à deux moteurs. Pourquoi le moteur se trouve-t-il à l’avant de la voiture ? Tout simplement pour des raisons pratiques. En déplaçant le moteur à l’avant, on libère de l’espace à l’arrière, ce qui permet d’obtenir un coffre beaucoup plus grand : 490 litres, soit plus que la Golf ICE.

Le moteur de l’ID 2all développe 166 kW et intègre une batterie de 56 kWh. Le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 km/h serait inférieur à sept secondes, tandis que l’autonomie annoncée est de 450 km selon la norme WLTP.

Au vu des caractéristiques techniques, le prix de 25 000 euros de cette voiture électrique constitue un bon plan de marché. En outre, elle doit bénéficier du bonus écologique.

Une gamme de matériaux de haute qualité

Alors que la voiture électrique se vend à moins de 25 000, elle comporte des matériaux de haute qualité. Elle mise également sur l’optimisation de l’espace intérieur. De fait, le siège du passager avant peut se rabattre pour créer un espace de rangement sur toute la longueur.

La voiture dispose de nombreux espaces de rangement, avec un coffre sous le plancher et un espace de rangement de 50 litres sous la banquette arrière. Le tableau de bord épuré comprend un grand écran tactile de 12,9 pouces.

Volkswagen indique également que l’ID 2all sera proposé avec un certain nombre de systèmes et de fonctions d’assistance avancées. En particulier, l’assistance au déplacement, le stationnement automatique et les sièges à massage électronique. La version de production de l’ID 2all devrait être présentée en 2025.