La Dodge Charger Daytona face à la Ford Mustang Dark Horse – L’EV peut-elle dominer le V8 ?

Le duel entre la Dodge Charger Daytona et la Ford Mustang Dark Horse illustre parfaitement l’essor des muscle cars. La Charger Daytona tente d’imposer l’électrique dans un univers dominé par le V8 rugissant. Quant à la Mustang, elle défend l’héritage des modèles traditionnels. Alors, lequel l’emporte sur la route et dans le cœur des passionnés ?

Laquelle a l’avantage en termes de puissance brute ?

Sur le papier, la Dodge Charger Daytona Scat Pack surclasse largement la Ford Mustang en termes de puissance. Avec 670 CV et 850 Nm de couple, elle atteint les 96 km/h en 3,3 secondes grâce à ses deux moteurs électriques. Le coupé électrique boucle aussi le quart de mile (environ 400 km) en 11,5 secondes. Il figure donc parmi les muscle cars les plus rapides jamais produits. Son système d’échappement factice tente d’ailleurs d’imiter le rugissement des anciens moteurs HEMI.

De son côté, la Ford Mustang Dark Horse mise sur la pureté du V8 pour combattre la Dodge Charger Daytona. Son moteur de 5,0 L développe 500 CV et 567 Nm de couple. Elle envoie alors toute sa puissance aux roues arrière via une boîte automatique à 10 rapports. Elle met 5 secondes pour atteindre les 96 km/h et franchit 400 km en 12 secondes. Malgré son retard en accélération, elle brille par sa vitesse de pointe de 267 km/h, bien supérieure à celle de la Charger.

Dodge Charger Daytona vs Ford Mustang sur la piste

Lors des tests sur piste, la muscle car électrique a clairement démontré sa supériorité en ligne droite. Elle profite de son couple instantané pour laisser la Mustang derrière dès le départ. Par contre, les pilotes ont remarqué un manque d’engagement au volant. Si l’électrique est rapide, elle manque néanmoins de sensations. Sa lourdeur (presque 1 000 kg de plus que la Mustang) réduit sa réactivité dans les virages et affecte son dynamisme général.

Quant à la Mustang Dark Horse, elle est plus lente en ligne droite par rapport à la Dodge Charger Daytona. Cela dit, elle a su compenser grâce à sa meilleure tenue de route. Son caractère imprévisible mais engageant l’a aussi aidée à se rattraper. Son comportement en virage et son freinage puissant en font en outre une voiture plus vivante et plus authentique. Surtout, son V8 offre une expérience sonore et émotionnelle incomparable, ce qui reste essentiel pour beaucoup de passionnés.

Quel est notre verdict ?

En termes de performance pure, la Dodge Charger Daytona surpasse ainsi la Ford Mustang Dark Horse. Plus puissante, plus rapide, mais aussi plus technologique, elle représente une nouvelle ère pour les muscle cars. En revanche, la Ford Mustang reste le dernier véritable muscle car à moteur V8. La conduite est d’ailleurs plus engageante et sa personnalité parle directement aux puristes.

En fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Vous avez le choix entre l’adrénaline instantanée d’une voiture électrique ultra-rapide et la passion brute d’un V8 intemporel. Si c‘était vous, laquelle de ces voitures vous séduirait davantage ?

