La Plymouth GTX 1967 se métamorphose en muscle car électrique !

Mopar, la division de tuning de Stellantis, a créé un concept de voiture électrique qui transforme une Plymouth GTX de 1967. Ce projet surprenant fusionne la nostalgie des muscle cars classiques et la technologie de l’électrification. Voici ce qu’on sait sur ce muscle car électrique jusqu’à maintenant.

La Plymouth GTX 1967 devient une voiture électrique

Autrefois dotée de puissants moteurs V8, cette auto est se fait désormais propulser par un moteur électrique unique. On surnomme ce modèle Plymouth GTX Electromod Concept. Il fait partie de l’initiative de Mopar pour tester un kit de conversion électrique qu’on appelle « e-Crate ». Ce kit permet de remplacer les moteurs à combustion interne des véhicules classiques par des moteurs électriques modernes.

Le système transformant la Plymouth GTX 1967 en voiture électrique utilise un moteur de 250 kW (environ 335 cv). Un ensemble de quatre batteries assure son alimentation. Trois de ces batteries se situent dans le coffre, tandis que la quatrième se localise à l’avant. Cette répartition améliore la répartition du poids. On estime l’autonomie de cette voiture électrique à 402 kilomètres. Elle offre ainsi une alternative moderne aux passionnés de voitures anciennes.

Une expérience de conduite moderne avec une touche rétro

La marque a réaménagé l’intérieur de la voiture électrique Plymouth GTX Electromod Concept. Le but est qu’elle puisse offrir une expérience de conduite moderne tout en conservant son esprit vintage. Le tableau de bord comporte des finitions en bronze et en acier inoxydable. En ce qui concerne les sièges et la console centrale, Mopar les a entièrement repensés. Les affichages numériques derrière le volant rappellent le style rétro. Cela ajoute une touche de modernité tout en respectant l’héritage de la GTX.

La performance du concept voiture électrique Plymouth GTX Electromod est inférieure à celle du modèle de 1967. Malgré tout, cette version électrique offre une conduite fluide avec un couple immédiat. Mopar a également modernisé le confort avec des éléments comme un porte-gobelet, un accessoire désormais essentiel dans toutes les voitures, y compris les muscle cars classiques.

