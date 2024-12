La Mazda Miata se tourne vers l’électrique avec ce kit !

L’idée de transformer un véhicule classique en une version électrique fait rêver de nombreux passionnés d’automobile. Electrogenic, une entreprise britannique, a dévoilé un kit innovant permettant de convertir une Mazda Miata en voiture électrique. Il offre la possibilité d’électrifier son auto tout en conservant l’âme et le design de ce roadster mythique.

Un kit ingénieux qui transforme la Mazda Miata en électrique

Ce kit de conversion est un véritable exploit technique. Il permet d’électrifier la Mazda Miata sans compromettre son design d’origine. Grâce à une installation astucieuse, on peut remplacer le moteur thermique par un moteur électrique. On peut également installer les batteries à la place du réservoir de carburant. L’opération ne nécessite aucune découpe ou modification irréversible du châssis.

Une équipe de garagistes expérimentés peut réaliser la conversion d’une Mazda Miata en électrique en seulement deux jours. Cela rend cette solution relativement accessible. Au-delà de l’aspect pratique, cette conversion permet à la Miata de bénéficier de 160 cv et 310 Nm de couple. Ces chiffres vont bien au-delà des 115 cv du modèle thermique. Ce gain de puissance offre des performances impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h en 6 secondes. Cette voiture emblématique devient alors un véritable bolide électrique.

Un futur prometteur pour un classique intemporel

Cette transformation en voiture électrique fait plus qu’augmenter les performances de la Mazda Miata. Elle permet également à l’auto de conserver son agilité légendaire. La batterie de 42 kWh garantit une autonomie de 240 km, suffisante pour des escapades de week-end ou des trajets quotidiens. L’augmentation du poids est minimale, et grâce à la batterie placée bas dans le véhicule, le centre de gravité reste bas. Cela permet de préserver la maniabilité et la dynamique de conduite qui font la réputation de ce roadster.

En matière de confort, le kit de rétrofit électrique pour la Mazda Miata ne fait aucun compromis sur l’espace. Le coffre et l’habitacle demeurent inchangés, ce qui constitue une prouesse rare dans le domaine des conversions électriques. Pour l’heure, nous ignorons encore le prix de cette transformation. Par contre, elle coûtera sans doute plus cher qu’une Miata d’occasion. Malgré tout, pour les passionnés, c’est une occasion unique de prolonger la vie de ce véhicule iconique tout en réduisant son empreinte carbone.

