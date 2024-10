Mazda sort une voiture électrique abordable (mais il faudra attendre pour l’acheter)

La voiture électrique Mazda EZ-6 tente de se faire une place sur le marché. C’est une berline conçue pour procurer une expérience de conduite alliant innovation, praticité et accessibilité. Mazda a collaboré avec la société chinoise Changan avec l’objectif ambitieux de conquérir les marchés chinois et européen.

L’entrée de la voiture électrique Mazda EZ-6 sur le marché chinois

Dévoilée en premier lieu en Chine, la Mazda EZ-6 s’impose comme une proposition séduisante dans le segment des véhicules électriques. Les experts soulignent son rapport qualité/prix attractif, visé autour de 20 000 à 25 000 euros. Cette tarification agressive pourrait lui offrir un avantage considérable par rapport à ses concurrents plus établis.

La coentreprise avec Changan est cruciale pour Mazda, particulièrement en Chine où la compétition est rude. Ensemble, ces deux géants automobiles ont partagé savoir-faire et expertise pour développer la voiture électrique Mazda EZ-6. Ce partenariat stratégique offre une flexibilité nécessaire pour répondre aux goûts diversifiés des acheteurs dans différentes régions.

Caractéristiques techniques de la nouvelle voiture de Mazda

La voiture électrique Mazda EZ-6 intègre des éléments modernes qui répondent aux exigences actuelles du marché. Sous le capot, elle possède une batterie d’une capacité de 56,1 à 68,8 kWh. Celle-ci garantit une autonomie de 480 à 600 km, adaptée aux besoins quotidiens des citadins et des banlieusards. De plus, son moteur électrique de 190 kW promet une conduite souple et silencieuse. Quant à sa vitesse de pointe, elle est de 170 km/h.

En matière de confort, l’intérieur de la Mazda EZ-6 témoigne d’une finesse dans les finitions et d’une ergonomie pensée pour le conducteur moderne. Chaque détail maximise la facilité d’utilisation et le plaisir de conduire. On retrouve notamment un toit panoramique fabriqué dans du verre, des sièges inclinables en cuir ou en daim et un éclairage avec 64 couleurs.

Tandis qu’elle vise à s’implanter en Europe, la voiture électrique Mazda EZ-6 doit relever plusieurs défis. L’un des principaux obstacles sera d’obtenir les diverses certifications environnementales et sécuritaires. Cette auto devra aussi faire face aux taxes européennes qui s’appliquent aux véhicules chinois importés.

