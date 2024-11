Préparez-vous à être foudroyé : Voici la toute première Muscle Car électrique !

Stellantis innove en proposant la Dodge Charger Daytona, une voiture avec des batteries à l’état solide. Cette avancée est le fruit d’une collaboration avec la start-up Factorial. Avec des performances et une autonomie sans précédent, la première Muscle Car électrique est prête à faire sensation sur le marché.

Des batteries performantes pour une autonomie maximale

La grande nouveauté de la Charger Daytona réside dans ses batteries quasi-solides. Elles promettent une densité énergétique de plus de 390 Wh/kg. En comparaison, les batteries lithium-ion classiques offrent généralement entre 200 et 300 Wh/kg. Ce saut technologique se traduit par une meilleure autonomie. Elle permet au conducteur de la première Muscle Car électrique d’envisager des trajets de plus de 800 kilomètres sur une seule charge.

Imaginez ne plus avoir à vous soucier des arrêts fréquents pour recharger ! De plus, ces batteries se rechargent beaucoup plus rapidement. Les longs voyages deviennent plus faciles l’expérience utilisateur plus agréable. En intégrant cette technologie, le groupe Stellantis ouvre la voie à une nouvelle génération de véhicules électriques qui séduira un public plus large.

La première Muscle Car électrique, une stratégie durable et adaptable

L’adoption des batteries à l’état solide dans la Charger Daytona est bien plus qu’une question de performances. Elle pourrait également avoir des implications importantes pour l’environnement. Ces batteries requièrent moins de matériaux rares, ce qui réduit l’impact écologique lié à leur production.

Think all EVs are silent? The Dodge Charger Daytona SRT concept has what the firm calls a "fratzonic chambered exhaust", which makes a sound as loud as the V8-powered Hellcat! 📢 ⚡ pic.twitter.com/5DfaIMLQXz August 18, 2022

La technologie FEST développée par Factorial permet d’adapter les lignes de production existantes. Cela pourrait faciliter l’intégration des batteries à l’état solide dans d’autres modèles de véhicules du groupe Stellantis. Outre la première Muscle Car électrique, je pourrais citer la voiture électrique Jeep ou Maserati.

Cela offre une perspective d’expansion rapide de cette technologie à travers une large gamme de modèles. De fait, les voitures électriques deviendront plus accessibles et plus durables. En outre, leur durée de vie prolongée pourrait contribuer à diminuer les déchets électroniques. Après tout, c’est un des enjeux majeurs dans l’époque où nous vivons.

