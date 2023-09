La prochaine voiture électrique de Jeep promet une autonomie de plus de 600 km

Une voiture électrique d’une autonomie de 600 kilomètres va compléter la Jeep Avenger. Baptisée Recon, ce Suv électrique est attendu pour 2024.

Jeep rime plus souvent avec des moteurs diesel de forte cylindrée que des véhicules électriques. Or, ce constructeur américain se lance progressivement dans l’électrification de toute sa gamme, pour respecter la réglementation de l’Union européenne. À commencer par ses versions hybrides puis par le lancement de l’Avenger.

Un nouveau SUV électrique à grande autonomie

L’Avenger est la première voiture entièrement électrique de Jeep. Cependant, elle va être complétée par une nouvelle version, étant donné que le constructeur envisage de lancer 4 voitures à zéro émission avant 2025. De ce fait, une deuxième version va être bientôt dévoilée.

Baptisée Recon, une petite présentation a déjà eu lieu en 2022. Il s’agit d’un SUV électrique performant et robuste, qui s’inspire de la Wrangler », mais dans un segment moins élevé. On peut donc s’attendre à des dimensions plus modestes. Présenté comme la « référence des 4X4 électriques », ce véhicule « peut emprunter les pistes les plus escarpées du monde ». Là où ça devient plus intéressant, c’est au niveau de l’autonomie de cette voiture électrique Jeep, celle-ci doit avoisiner les 600 km. Elle bénéficiera également d’une motorisation de 600 ch.

Plus encore, une troisième version électrique se prépare. Il s’agit du concept Wagoneer S, présenté en septembre 2022. Cette dernière tente de concurrencer le Range Rover Velar, et devrait disposer d’une autonomie d’environ 650 kilomètres. Par ailleurs, sa batterie pourrait avoir une capacité de 118 kWh.Avec une vitesse de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Ainsi, on peut s’attendre à ce que le Recon EV mette le feu aux pistes.

À quoi ressemblera cette voiture électrique ?

Lors d’un événement organisé par Stellantis, Jeep aurait présenté aux concessionnaires une version Moab 4xe du Recon. Plusieurs photos ont été publiées sur le Jeep Recon Forum.

Ce véhicule offrira une « liberté à l’air libre ». Jeep a confirmé que les portes et les vitres seront amovibles tandis que le powertop sera accessible d’un seul geste. Dans le concept et les photos espions, les rétroviseurs latéraux sont fixés à la porte, contrairement au Ford Bronco.

Les équipements tout-terrain comprennent le système de gestion de la traction Selec-Terrain de Jeep, des essieux e-lock, une protection du soubassement, des crochets de remorquage. En plus, à en juger par les photos, les pneus tout-terrain BFGoodrich complètent l’équipement de la Jeep.