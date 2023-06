Intersport brade le prix de cet excellent vélo électrique connecté !

Intersport met en avant différentes promotion qu’il ne faut surtout pas rater. Parmi eux figure le bon plan sur le VTC électrique E-CROSSOVER V CONNECT, vendu à seulement 1 599,99 €.

Vous cherchez un vélo électrique au meilleur rapport qualité/prix pour sillonner la ville ? En ce moment, Intersport vous permet d’économiser 300 € avec l’E-CROSSOVER V CONNECT. Ce vélo électrique connecté offre les performances requises pour les virées dans des conditions de terrain difficiles. Vous êtes un aventurier ou un amoureux de la nature, découvrez ce qui rend ce VTC électrique le bon plan incontournable pour vos randonnées.

Un vélo électrique connecté à un prix avantageux

Pour ceux qui prévoient d’acheter un vélo de ville électrique pour leurs trajets domicile-travail, pourquoi ne pas profiter de ce bon plan et s’offrir le E-CROSSOVER V CONNECT ? En fait, le fabricant de ce vélo électrique a misé sur un design parfait comme le prouve son excellente finition qui fait presque penser à du haut de gamme.

La peinture est parfaite, il n’y a pas de taches ou de zones en relief comme on le constate parfois sur les vélos à prix cassés. Autre point important, chaque équipement a été conçu pour résister à l’épreuve du temps.

Affrontez n’importe quel chemin en profitant de ses caractéristiques et de son équipement de pointe pour rendre vos randonnées à vélo plus agréables.

Un vélo tout chemin connecté

Connecté, l’E-CROSSOVER CONNECT s’équipe d’un système d’alarme et de géolocalisation. De fait, il est possible de le tracer via l’application NAKA E-POWER. Vous pouvez ainsi suivre le VTC électrique de ce bon plan à la demande, un modèle réellement connecté !

De plus, l’alarme s’active pour dissuader les malfaiteurs lors d’une tentative de vol. Si des changements de direction inhabituels se produisent, le système d’alarme se déclenche également et vous aurez une notification indiquant l’endroit où se trouve votre E-CROSSOVER CONNECT

Aussi , cet e-bike possède un écran couleur. Ce dispositif permet de choisir parmi les 4 niveaux d’assistance. Il indique également la vitesse, l’odomètre, les informations utiles sur la vitesse.

Performances du moteur et de la batterie

L’E-CROSSOVER CONNECT comporte un moteur central E-POWER MID. Ce dernier délivre un couple élevé de 80Nm. Eh oui, vous l’avez deviné, il s’agit de l’un des VTC électriques les plus puissants au monde.

La batterie 460 Wh est l’une des meilleures du marché. Elle offre une autonomie de 100 km. Concernant le design de cette batterie, elle a été intégrée parfaitement dans le cadre. Cela donne un côté très épuré au vélo et permet surtout une meilleure répartition du poids. La batterie a également l’avantage d’être amovible, ce qui est idéal pour recharger le vélo.

Ne tardez donc pas à passer votre commande. Profitez de ce bon plan d’Intersport pour acquérir ce VTC électrique alliant fonctionnalité, durabilité et puissance.