Decathlon annonce un nouveau vélo électrique pliable ! Préparez-vous car c’est du lourd

Un nouveau vélo électrique pliant vient enrichir l'offre de Decathlon : le B'TWIN E-Fold 900. Ce dernier, dont le lancement aura lieu dans les prochaines semaines, dispose d'une autonomie de 55 km.

Fidèle à son engagement envers la mobilité électrique, le vélo électrique de Decathlon B'TWIN E-Fold 900 est conçu pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle. Son mécanisme de pliage innovant permet une portabilité sans effort, tandis que ses performances et son autonomie en font le compagnon idéal pour les déplacements urbains. Découvrez ce qu'il nous réserve pour concurrencer les modèles existants de cette marque.

Des caractéristiques techniques de pointe

Le dernier né de Decathlon fait suite à ses récentes réalisations, notamment les VTT électriques de la gamme Rockrider E-Feel. Conçu pour la ville, le B'TWIN E-Fold 900 bénéficie d'un moteur brushless monté à l'arrière. D'une puissance de 250W, ce moteur délivre un couple allant jusqu'à 35 Nm. Ce type de moteur garantit une assistance souple et adaptée aux besoins du cycliste. Par ailleurs, ses 3 modes d'assistance ainsi que son mode d'entraînement séparé permettent de privilégier la propulsion manuelle.

Installée sur la tige de siège, sa batterie offrant une autonomie pouvant atteindre 55 km lui permet de parcourir de longues distances sans avoir à se soucier des recharges fréquentes. De plus, la recharge peut être effectuée directement sur le vélo grâce à un connecteur pratique situé sur le tube de selle.

Par ailleurs, ce vélo électrique repose sur des pneus de 20 pouces de marque Scwhalbe Big Apple, un système de dérailleur à 7 vitesses Shimano Tourney et un système de freinage à disque hydraulique avant et arrière de 160 mm. En outre, grâce à ses éclairages intégrés, la visibilité est optimale. En effet, ce vélo électrique pliant combine un éclairage avant de 10 lux et un autre arrière de 5,4 lumens pour rouler en toute sécurité, même la nuit. Vous pouvez également choisir en option un porte-bagages ainsi qu'une sacoche pouvant contenir 25 litres pour transporter vos effets personnels lors de vos déplacements.

Design ergonomique et sûr

Le B'TWIN E-Fold 900 se distingue par son design ergonomique et pratique. La charnière brevetée assure un dépliage rapide en une seconde, selon Decathlon, tandis que le système d'aimants sur les moyeux avant et arrière maintient les roues parallèles pour une meilleure maniabilité.

Ses dimensions compactes une fois pliées le rendent facile à transporter dans les transports en commun ou dans le coffre d'une voiture. De plus, son poids relativement léger de 18,9 kg en fait un compagnon de voyage idéal pour les trajets quotidiens en ville. De plus, ses caractéristiques de sécurité, telles que les freins à disques hydrauliques et l'éclairage intégré, garantissent une conduite sûre et confortable.

Disponibilité et prix du nouveau vélo électrique pliable de Decathlon

Préparez-vous à accueillir le B'TWIN E-Fold 900 sur le marché à partir de la mi-mai. Bien que son prix reste à confirmer, sa qualité et ses performances avancées en font un investissement sûr pour les amateurs de mobilité urbaine moderne. Ne manquez pas l'opportunité de posséder ce vélo électrique pliable révolutionnaire de Decathlon !

Ce nouveau vélo électrique de Decathlon promet de transformer vos trajets quotidiens en une expérience passionnante et écologique. Préparez-vous à rouler vers l'avenir de la mobilité urbaine avec le B'TWIN E-Fold 900 !

