La Dodge Charger Daytona se réinvente en cabriolet électrique !

En 2024, la Dodge Charger Daytona adopte l’électrique et, aujourd’hui, elle propose pour la première fois une version cabriolet. La légendaire muscle car abandonne son moteur thermique V8 HEMI pour des performances électrisantes, mais elle conserve son ADN iconique. Cette transformation, avec ses nombreuses innovations , redéfinit le genre des muscle cars.

Les performances de la Dodge Charger Daytona électrique

Le modèle électrique est disponible en deux versions, toutes deux remarquables par leurs performances. La version d’entrée de gamme R/T développe 496 ch et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 s. La version haut de gamme Scat Pack, quant à elle, atteint une puissance impressionnante de 670 ch. Elle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 s. Ces performances surpassent celles de l’ancienne Charger SRT Redeye Jailbreak à moteur thermique.

Côté prix, la Dodge Charger Daytona électrique R/T débute à 59 995 dollars et la Scat Pack à 73 190 dollars. Ces muscle cars électriques se montrent particulièrement compétitives sur le marché américain. C’est rendu possible grâce à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars applicable aux véhicules électriques. Des frais de destination de 1 995 dollars s’ajoutent au tarif de base, mais ces incitations rendent le passage à l’électrique plus accessible.

Une nouvelle version cabriolet qui réinvente le genre

L’atelier floridien Drop Top Customs a développé la version cabriolet de la Dodge Charger Daytona électrique. C’est une première pour une muscle car électrique. Ce prototype intègre un toit rétractable et conserve les lignes emblématiques de la Charger. En revanche, quelques ajustements sont encore en cours. C’est notamment le cas au niveau de l’alignement du coffre.

En plus de son design audacieux, la Dodge Charger Daytona cabriolet bénéficie d’une architecture électrique 800 V. Ceci garantit des recharges ultra-rapides et des performances constantes grâce à un système de refroidissement spécifique. Une sonorité artificielle, pensée pour rappeler l’ambiance des muscle cars traditionnels, vient compléter l’expérience de conduite.

Le modèle Scat Pack propose par ailleurs en option un kit Direct Connection Stage 2. Cette offre permet une personnalisation directement en usine. Elle renforce l’attrait du véhicule auprès des amateurs de muscle cars.

