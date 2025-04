Mercedes a réussi à combiner le luxe et l’électrique dans leur nouveau Van

Et si le futur du transport haut de gamme ne passait plus par les SUV ou les limousines, mais par un van, par exemple ce van de luxe de Mercedes ?

Mercedes-Benz a levé le voile sur le Vision V, un concept de van de luxe. Ce concept-car électrique ambitionne de transformer chaque trajet en véritable expérience cinq étoiles. On attend ce véhicule électrique en version de série pour 2026. Il pose les bases d’une nouvelle ère : celle des navettes de luxe ultra-connectées.

Un salon roulant qui n’a rien à envier aux jets privés

Dès l’ouverture des gigantesques portes coulissantes, le ton est donné. Ambiance tamisée, sièges lounge en aluminium et coussins tubulaires, senteur sur-mesure et un écran 4K de 65 pouces qui surgit littéralement du sol… On est loin de l’utilitaire électrique classique. À bord du van de luxe de Mercedes, chaque détail est orienté confort. Les fauteuils s’inclinent pour faire office de lits et le sol est semi-transparent pour admirer les jeux de lumière. Aussi, les parois vitrées peuvent devenir opaques pour créer une bulle de tranquillité.

L’expérience est résolument immersive, avec pas moins de 42 haut-parleurs Dolby Atmos. On a également des modes d’ambiance personnalisés (travail, détente, karaoké, jeu vidéo…). Mais ce n’est pas tout : ce van de luxe de Mercedes s’équipe aussi d’une console centrale. Elle se transforme en échiquier ou vitrine à objets précieux. Le tout baigné dans une esthétique mêlant cuir blanc, bois précieux et incrustations d’aluminium poli. Oui, Mercedes a clairement sorti le grand jeu.

Un van de luxe signé Mercedes, prévu pour 2026

Derrière ce concept spectaculaire se cache en fait un projet très concret. Le Vision V repose sur une nouvelle plateforme 100 % électrique appelée VAN.EA. Celle-ci va accueillir toute une gamme de vans de luxe Mercedes : du monospace familial à la navette VIP ultra-exclusive. La marque veut s’imposer sur un terrain encore peu exploité, notamment en Europe, où seul Lexus avec son LM s’est timidement aventuré.

Le marché du luxe évolue continuellement et les clients sont de plus en plus friands d’expériences sur-mesure. Face à cet environnement, Vision V n’est cependant pas qu’un concept flamboyant. Ce van de luxe incarne l’ambition de Mercedes qui est de transformer le simple transport en un moment de plaisir, de détente… et de statut social. Bref, en 2026, les routes risquent de ressembler à des salons privés roulants.

