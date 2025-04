Suzuki et Toyota dévoilent leurs nouveaux vans électriques portant le nom de e-Every

Les géants japonais Suzuki et Toyota dévoilent leurs vans électriques e-Every qu’ils ont conçus en collaboration avec Daihatsu.

Suzuki et Toyota ont sorti leurs nouveaux vans 100 % électriques, surnommés « e-Every ». Ils visent à répondre aux besoins croissants des entreprises de livraison et des consommateurs soucieux de durabilité. Alors que ces véhicules électriques marquent une nouvelle étape vers la neutralité carbone, leur arrivée suscite déjà de nombreuses attentes.

Un projet conjoint où trois géants japonais unissent leurs forces

Le projet de ces nouveaux véhicules est le fruit d’une collaboration entre Suzuki, Toyota et Daihatsu. Les vans électriques e-Every allient d’ailleurs l’expertise de Suzuki et Daihatsu dans les kei-cars aux technologies d’électrification de Toyota. Les partenaires visent à proposer une solution durable spécialement pensée pour la logistique urbaine et le dernier kilomètre. On retrouve aussi le PV5 de Kia dans cette catégorie.

En termes de performances, on estime l’autonomie des mini-fourgonnettes e-Every à 200 km par charge. Elles sont donc optimisées pour les livraisons rapides en ville. D’autre part, les vans électriques Suzuki e-Every s’équipent de la technologie Mobile Power Pack interchangeable. Ceci simplifie les processus de recharge tout en garantissant la disponibilité constante des véhicules. Daihatsu, chargé de la production, s’assure que ces modèles offrent la fiabilité et la praticité dont les professionnels ont besoin.

Design et caractéristiques du van électrique Suzuki e-Every

Le design de la fourgonnette électrique met l’accent sur la compacité et la fonctionnalité. Ce sont deux critères essentiels pour naviguer dans les rues étroites des grandes villes. Grâce à son volume de chargement optimisé, le mini-van électrique e-Every de Suzuki et Toyota est idéal pour les livraisons urbaines. Il permet une utilisation maximale de l’espace intérieur tout en maintenant des dimensions extérieures réduites. Sa légèreté et son rayon de braquage optimal facilitent également les manœuvres dans les lieux encombrés.

Suzuki et Toyota n’ont, par ailleurs, pas lésiné sur les outils modernes de leurs mini-vans. Les fourgonnettes e-Every intègrent diverses fonctionnalités pratiques. Je citerais notamment l’assistance à la conduite et la connectivité avancée. Les vans électriques e-Every de Suzuki, Toyota et Daihatsu se munissent aussi d’outils de gestion de flotte en temps réel. Ces ajouts confirment alors que ces modèles sont des solutions éco-responsables, pratiques et productives pour les entreprises.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn