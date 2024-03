Inédit : Voici à quoi aurait dû ressembler l’Apple Car (on est un peu déçu…)

Les rumeurs ont enflammé la toile, les spéculations ont fait vibrer les fans, mais aujourd'hui, une image de ce à quoi aurait dû ressembler l'Apple Car a enfin été dévoilé. Pour être honnête, elle ne correspond pas tout à fait à nos attentes.

Les fans d'Apple et de voitures électriques attendaient avec impatience le projet Titan, un nom de code qui cachait l'ambitieuse Apple Car. Cependant, aux dernières nouvelles, le projet a été abandonné. Néanmoins, de nouvelles révélations viennent lever le voile sur le mystère de l'entoure. Et la réalité est loin d'être à la hauteur des espérances.

L'Apple Car ressemble au Canoo Lifestyle ? Une douche froide pour les afficionados

Depuis des années, les fans d'Apple rêvent d'un véhicule révolutionnaire, combinant la technologie de pointe et le design époustouflant qui caractérisent les produits Apple. Mais de récentes révélations laissent un goût amer. Le journaliste Mark Gurman a levé le voile sur les détails de ce projet avorté, laissant découvrir un avenir qui n'a jamais vu le jour.

D'ailleurs, si le concept était prometteur, en réalité le design dévoilé peine à charmer autant que celui d'autres concurrents, à l'instar de la récente voiture de Xiaomi. L'image de l'Apple Car montre qu'elle ressemble à un minivan. Oui, vous avez bien lu : un minivan. Rien à voir avec ce que nous imaginons lorsque nous pensons à l'innovation révolutionnaire de la marque à la pomme.

Son look, dessiné en 2020, fait penser à la Canoo Lifestyle. Cette mini fourgonnette se distingue par ses lignes arrondies, ses vitres réglables et teintées, un toit panoramique en verre et une carrosserie d'un blanc immaculé, rehaussée par des pneus aux flancs blancs.

Pas de révolution, rien de vraiment excitant. Et pour couronner le tout, l'avant et l'arrière étaient identiques, donnant à la voiture l'impression de rouler éternellement dans la même direction. Pas exactement l'image de l'innovation que nous associons à Apple.

Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Les sièges à l'intérieur ont été décrits comme « haut de gamme », rappelant une limousine ou un jet privé. Un confort inégalé, certes, mais créant une ambiance proche d'une « bulle aérodynamique »... La déception est palpable.

La conduite autonome : un défi inatteignable

Et pourtant, malgré toutes ces ambitions et ces promesses, l'Apple Car n'a jamais vu le jour. À qui la faute ? À Apple elle-même, semble-t-il. Après des investissements colossaux et des années de recherche et développement, la firme à la pomme a finalement décidé de jeter l'éponge. Douche froide pour les fans, coup dur pour l'industrie automobile.

L'obstacle majeur qui a finalement précipité l'abandon du projet par Apple a été la perspective de la conduite autonome. L'idée d'une voiture sans volant ni pédales, capable de se diriger seule sans intervention humaine, se révèle être plus un fantasme qu'une réalité réalisable. Apple a donc été contraint de revoir ses ambitions et d'intégrer un design compatible avec la conduite traditionnelle, avec volant, pédales et sièges orientés vers l'avant.

Ce projet, qui a suscité tant de fascination et de spéculation, restera à jamais dans les limbes de l'histoire de l'entreprise. Malgré sa vision futuriste, le design dévoilé n'a pas réussi à captiver autant que celui de la récente voiture de Xiaomi. Cela laisse une conclusion amère pour les aficionados d'Apple.

Mais qui sait, peut-être qu'un jour une version améliorée de l'Apple Car verra le jour, prête à conquérir le monde avec un design à la hauteur des attentes. En attendant, l'avenir des voitures et de la technologie reste un mystère.