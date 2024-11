Ce monospace électrique chinois va séduire les familles en Europe !

Zeekr débarque avec un nouveau monospace électrique : le Zeekr Mix. La marque chinoise a conçu ce véhicule familial pour offrir un confort exceptionnel. Naturellement, l’auto s’adapte également aux exigences modernes. En combinant praticité et technologie, cette voiture électrique semble destiné à séduire les familles européennes en quête de mobilité durable.

Le monospace électrique Zeekr Mix et son intérieur modulable

Le Zeekr Mix se distingue par son design intérieur révolutionnaire. Ce monospace repose sur la plateforme SEA-M du groupe Geely. Le constructeur a fait en sorte de maximiser l’espace disponible. Effectivement, le Mix offre un habitacle spacieux et modulable, idéal pour les familles. Cela est rendu possible avec une longueur de 4,69 m et un empattement généreux de 3,01 m.

Les atouts de la monospace électrique Zeekr Mix ne s’arrêtent pas là. Ses sièges avant pivotants et sa console centrale mobile transforment le véhicule en un véritable salon sur roues. En outre, des portes coulissantes pratiques renforcent le confort et facilitent l’accès à l’auto. Le constructeur Zeekr a clairement tout prévu pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une voiture fonctionnelle et agréable.

Une voiture familiale avec une performance impressionnante

Le Zeekr Mix est bien plus qu’un monospace électrique spacieux. Il est aussi extrêmement performant. D’ailleurs, ce véhicule électrique offre deux options de batteries. Chacune d’entre elles est capable de répondre aux différents besoins des conducteurs. D’une part, la batterie LFP de 76 kWh permet une autonomie de 550 km. D’autre part, la version NMC de 102 kWh atteint une autonomie impressionnante de plus de 700 km.

En plus de ces chiffres exceptionnels, le monospace électrique de Zeekr dispose d’une capacité de charge rapide. Grâce à elle, la batterie va de 10 % à 80 % en l’espace de 10,5 min. Parmi ses points forts, comptez également une consommation énergétique efficace et une expérience de conduite adaptée à tous les usages.

https://twitter.com/TychodeFeijter/status/1853033676558291337

Le Zeekr Mix est actuellement disponible à la vente en Chine. De leur côté, les utilisateurs européens attendent avec impatience sa commercialisation sur le continent. Pour info, le modèle a un prix de départ compétitif d’environ 36 500 euros. On peut dire qu’il a mis toutes les chances de son côté pour attirer l’attention des conducteurs européens.

