Denza : quand l’esthétique chinoise rencontre la solidité allemande

Créée en 2010, Denza résulte d'un partenariat stratégique entre Daimler AG et BYD. Leaders dans leurs marchés respectifs, les deux groupes ont développé conjointement une gamme de voitures électriques destinées exclusivement au marché chinois. C'est ainsi qu'en 2012, Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd. (BDNT) est officiellement créée.

Depuis, cette coentreprise germano-chinoise ne cesse de produire et de commercialiser des modèles électriques sous la marque Denza. Je vous invite à découvrir davantage cette aventure automobile internationale qui mérite le détour.

Une marque née d'un partenariat germano-chinois

Pionnier de l'industrie, Daimler AG est un groupe automobile allemand fondé en 1886 par Carl Benz et Gottlieb Daimler. Il est notamment connu pour ses marques Mercedes-Benz, Smart et Freightliner. La contribution du géant allemand fut stratégique pour la création de Denza. La firme apporte une expertise technique dans la conception des véhicules électriques. Elle fait aussi profiter de son image de marque prestigieuse associée aux véhicules allemands de luxe.

Pour sa part, BYD Auto Industry Co Ltd. est une entreprise chinoise spécialisée dans la production de véhicules écoénergétiques, tels que les voitures électriques ou hybrides. Depuis sa création en 2003, l'entreprise s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux acteurs du marché automobile chinois. BYD possède également une filiale dédiée à la production de batteries. Ce qui lui permet d'avoir un contrôle total sur la chaîne d'approvisionnement.

À terme, Denza pourrait devenir une menace pour Tesla, pionnière américaine dans le secteur des voitures électriques. Les deux marques proposent une gamme variée de modèles allant du SUV au roadster électrique. Plus récemment, d'autres constructeurs, tels que Nissan avec sa célèbre Leaf ou General Motors avec la Chevrolet Bolt, ont aussi commencé à proposer des modèles rechargeables compétitifs. Leur présence sur le marché chinois ne simplifie pas la tâche à Denza qui doit commencer par surpasser ses compatriotes lancées dans l'électromobilité.

Denza 500 : le premier-né de la joint-venture

Le premier modèle développé par Denza, la 500, a été lancé en 2014. Ce véhicule électrique compact offre une autonomie de 400 km grâce à sa batterie lithium-ion de 500 kWh. Dotée d'un moteur électrique délivrant une puissance maximale de 120 kW, elle se montre performante tout en garantissant une faible consommation énergétique. La Denza 500 dispose également d'une technologie de recharge rapide. Cette dernière lui permet de récupérer jusqu'à 80% de son autonomie en seulement 30 minutes.

Conduite et confort

Au-delà de ses performances écologiques et techniques, la Denza 500 se distingue aussi par son confort de conduite. Elle bénéficie notamment d'une suspension variable pilotée. Ses amortisseurs s'adaptent automatiquement à l'état de la route. Ce qui a offre un excellent filtrage des vibrations et un très bon comportement routier. Le silence de fonctionnement du moteur électrique renforce d'ailleurs le bien-être à bord.

Denza N7, un véritable succès commercial de la marque

Le premier modèle phare de Denza est une berline électrique qui a été conçue pour répondre aux besoins quotidiens des citadins. La N7 est équipée d'un moteur électrique avec une puissance maximale de 241 chevaux. Elle assure une autonomie variant entre 400 et 500 km selon les conditions météorologiques et routières.

Le prix de base pour une Denza N7 est d'environ 39 000 €, un montant tout à fait compétitif comparé à d'autres VE. Ce tarif attractif inclut une garantie de base couvrant la batterie et le système de propulsion pendant 8 ans ou 160 000 km. La garantie du véhicule elle-même se limite à 3 ans ou 80 000 km.

Denza B800, SUV électrique abordable

Si vous recherchez un véhicule rechargeable plus abordable, la Denza B800 pourrait être une option intéressante. Ce petit SUV électrique est équipé d'un moteur de 201 chevaux et propose une autonomie comprise entre 300 et 400 km. Malgré sa taille compacte et son économie d'énergie, la B800 offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité avancées. Elle propose entre autres l'assistance au freinage d'urgence et l'alerte de trafic en marche arrière.

Le prix de départ de la B800 est estimé à environ 30 000 €. Ce qui en fait un choix attrayant pour les acheteurs soucieux de leur budget tout en recherchant une voiture électrique fiable et bien équipée. Comme pour la N7, les garanties mentionnées précédemment sont également incluses dans ce tarif.

Denza X, une autonomie annoncée au-dessus de 500 km

Avec le Denza X, la marque sino-allemande a décidé de développer son offre sur le marché en pleine croissance des SUV 100% électriques. Ce véhicule, présenté au public lors du Salon automobile de Shanghai en 2019, repose sur un design moderne et dynamique. Les designers ont particulièrement veillé à optimiser l'aérodynamisme afin de réduire la consommation d'énergie et d'accroître l'autonomie du véhicule.

Performances et autonomie

Sous le capot, le Denza X embarque deux moteurs électriques situés respectivement sur les essieux avant et arrière. Ensemble, ils permettent de développer une puissance totale de 150 kW pour une autonomie annoncée de 520 km en cycle NEDC. La batterie lithium-ion de 700 kWh est quant à elle compatible avec les bornes de recharge rapide DC, offrant ainsi la possibilité de retrouver jusqu'à 80 % d'autonomie en moins d'une heure.

Denza EQV : le monospace élégant et zéro émission

Toujours dans un souci d'élargir sa gamme de modèles, Denza a également développé un monospace 100% électrique, baptisé EQV. Cet élégant véhicule aux lignes fluides peut accueillir jusqu'à 7 personnes dans un habitacle spacieux, modulable et confortable. Les sièges de la seconde rangée sont par exemple équipés d'un système « easy entry« . Cela facilite l'accès aux places du fond.

Puissance, autonomie et recharge

Côté technique, la Denza EQV est animée par un moteur électrique développant 150 kW de puissance alimenté par une batterie lithium-ion de 90 kWh. Cette configuration permet au monospace de parcourir jusqu'à 400 km en cycle NEDC. Ce qui peut être fait en moins de deux heures grâce à une prise rapide AC délivrant une puissance de 65 kW.

Denza Concept, le futur des véhicules urbains écologiques

Le Denza Concept est un modèle inédit présenté lors du Salon automobile de Pékin 2018. Il témoigne de la volonté de la marque sino-allemande de poursuivre son exploration du marché des véhicules urbains électriques. Ce concept-car offre un aperçu de ce que pourrait être le futur des véhicules urbains zéro émission chez Denza. Il se distingue notamment avec un design audacieux, des performances améliorées et une autonomie en nette augmentation.

Design intérieur et extérieur innovant

Le Denza Concept affiche une silhouette compacte et dynamique, avec des lignes élancées renforçant la sportivité du véhicule. L'intérieur est signé par le designer français Antony Villain. Ce dernier fait découvrir un véritable écrin high-tech valorisant le savoir-faire de Denza en matière d'écoconception. Ce modèle intègre des matériaux recyclés et écoresponsables. Il offre plusieurs interfaces tactiles intuitives et propose une aide à la conduite avancée.

Denza EV8 : l'intelligence artificielle au service de l'électromobilité

Présentée lors du dernier salon automobile de Genève, la Denza EV8 est une berline électrique haut de gamme équipée de la dernière génération de batteries lithium-ion de BYD. Elle s'appuie également sur un système d'intelligence artificielle intégrée. L'IA améliore ses performances, la sécurité et le confort de ses occupants.

Pioneer – IA embarquée polyvalente

Avec Pioneer, programme développé conjointement par BYD et le fabricant chinois Tencent, la Denza EV8 offre des fonctionnalités inédites sur le marché électrique. Cet assistant intelligent embarqué est capable notamment de gérer la navigation autonome en temps réel, d'interagir avec les passagers ou encore de surveiller constamment l'état des feux de signalisation.

Avantages de la marque Denza

Engagement écologique

Choisir une voiture de la marque Denza signifie choisir un véhicule respectueux de l'environnement. Tous les modèles sont 100% électriques. Ce qui permet de réduire les émissions polluantes par rapport aux voitures classiques à essence ou diesel.

Innovation technologique

Étant une nouvelle marque sur le marché, Denza met l'accent sur la technologie de pointe. Leurs modèles sont donc équipés des dernières innovations en matière d'électrification. Ils offrent ainsi une autonomie et une performance optimales. De plus, les fonctionnalités intérieures telles que les systèmes de navigation avancés ou la connectivité sans fil apportent une expérience utilisateur exceptionnelle.

Design moderne et confortable

Les véhicules Denza se caractérisent par un design moderne et attrayant qui ne passe pas inaperçu sur la route. De plus, l'intérieur est luxueux et spacieux, offrant un confort maximal aux passagers lors des trajets quotidiens ou des voyages sur de longues distances.

Modèles polyvalents

Que vous cherchiez un suv pour les escapades en famille ou un monospace pratique pour le quotidien, la marque Denza propose une gamme variée de modèles qui saura répondre à vos besoins et attentes spécifiques.

Quelques faiblesses à noter

Prix élevés

Comme pour la plupart des véhicules électriques neufs, la gamme Denza se situe dans une fourchette de prix assez élevée par rapport aux voitures à moteur thermique de marques concurrentes. Il faut donc être prêt à investir une somme conséquente pour acquérir l'un de leurs modèles, en ayant toutefois conscience que le coût peut être partiellement compensé par les économies réalisées sur les frais d'entretien et de carburant.

Autonomie limitée

Bien que les véhicules Denza soient équipés de batteries performantes, l'autonomie reste un point faible du fait de l'utilisation exclusive de la motorisation électrique. Les propriétaires doivent donc veiller à bien planifier leurs déplacements et être attentifs aux stations de recharge disponibles sur leur itinéraire.

Réseau de recharge moins développé

En raison de l'émergence récente de la voiture électrique sur le marché, le réseau de bornes de recharge est encore moins développé que celui des stations-service pour les véhicules thermiques. Les propriétaires de voitures Denza doivent donc composer avec cette contrainte et adapter leurs trajets en conséquence.

Difficulté à trouver des pièces de rechange ou des garages spécialisés

En raison de la jeunesse de la marque Denza, il peut parfois être difficile de trouver des pièces de rechange adaptées à vos modèles spécifiques, ainsi que des garages compétents pour les réparations et l'entretien. Il faut souligner que cette situation tend à s'améliorer au fil du temps, au fur et à mesure que la marque se développe sur différents marchés.