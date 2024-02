Recharge sans fil : sur ces routes, les voitures électriques ne sont jamais en panne

Fini les pannes avec les voitures électriques grâce au recharge sans fil, la nouvelle technologie qui va révolutionner la mobilité durable dans les prochaines années !

Première mondiale, la recharge sans fil pour voitures électriques est désormais possible grâce à l’induction ! En effet, un tronçon de route à Détroit, dans le Michigan, est devenu la première route aux États-Unis où les véhicules électriques peuvent se recharger durant la conduite. C’est un projet pilote qui vise à vulgariser la recharge sans fil pour que les voitures électriques gagnent en autonomie.

Afin d’assurer la recharge sans fil des voitures électriques, des bobines électromagnétiques installées sous la chaussée. Cela permet de créer un champ électromagnétique qui transfère l’énergie à un récepteur fixé à la batterie de la voiture par charge inductive.

Cette approche innovante vise à répondre à l’anxiété liée à l’autonomie, un obstacle majeur à l’adoption généralisée des véhicules électriques. Ainsi, en éliminant la nécessité d’une recharge par branchement, la transition vers la mobilité durable se fera beaucoup plus progressivement.

La route intelligente pour augmenter l’autonomie des voitures électriques

La technologie de recharge sans fil, pilotée par Electreon, a bénéficié d’un financement partiel du ministère des transports du Michigan. L’objectif est d’étendre la « route intelligente » à un kilomètre au cours des prochaines années afin de tester la technologie dans un environnement urbain réel.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, qui souhaite transformer les infrastructures afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Bien que le coût de la mise en œuvre de la technologie de recharge sans fil soit actuellement élevé, cela va diminuer au fur et à mesure. Il faut s’attendre que la technologie mûrisse. Beaucoup mettent leur espoir dans cette solution plus pratique et plus évolutive pour l’avenir des véhicules électriques.

Les avantages potentiels des routes de recharge sans fil s’étendent au-delà des véhicules électriques. La technologie pourrait offrir une solution plausible pour les camions de poids moyen et lourd, en réduisant les émissions de carbone et en augmentant considérablement l’autonomie des voitures écologiques.

Alors que l’industrie continue d’évoluer, divers constructeurs automobiles explorent et investissent dans la technologie de recharge sans fil. Grâce aux aides de l’État, dans le but de créer une infrastructure de recharge plus robuste et durable pour soutenir l’adoption des véhicules électriques.