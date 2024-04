VelyVelo débloque 6 millions d’euros pour réinventer la logistique urbaine durable

VelyVelo, leader français de la location de vélos électriques pour les professionnels, a annoncé une levée de fonds significative. 6 millions d'euros ont été levés pour rendre la logistique urbaine encore plus durable. Cette somme pourrait atteindre 13 millions d'euros d'ici 2026. L'objectif est clair : révolutionner la livraison du dernier kilomètre avec des solutions sans émission.

Structure du financement et partenaires

La levée est bien équilibrée entre 3 millions d'euros d'Equity et autant en financement d'actifs. Le tour d'Equity est encore ouvert et pourrait monter jusqu'à 4 millions. NCI, à travers son fonds NCITY, mène ce tour avec les fonds CDG Invest et Mouvement & Finance. Le financement d'actifs soutiendra l'expansion de la flotte de vélos, essentielle pour répondre à la demande croissante.

Croissance et impact de VelyVelo

Fondée en 2017, VelyVelo s'est rapidement établie comme un acteur clé de la cyclo-logistique urbaine. Avec une flotte qui a déjà parcouru plus de 2,17 millions de kilomètres, l'entreprise contribue massivement à la livraison durable. Des géants comme Uber Eats, Deliveroo et Monoprix font partie de ses clients.

La présence de VelyVelo dans les grandes villes françaises telles que Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille montre son impact significatif sur la réduction de l'empreinte carbone.

Stratégies d'expansion et d'innovation

Les fonds levés permettront une expansion géographique ambitieuse. VelyVelo envisage de déployer ses services en France et en Espagne. Et ce, en ciblant des zones clés comme Madrid où la logistique à vélo est vitale.

L'entreprise prévoit aussi d'ouvrir de nouveaux hubs logistiques en province pour mieux servir ses clients. Sur le plan technique, elle a prévu des améliorations significatives. La plateforme de gestion de flotte disposera de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs et optimiser la maintenance et l'efficacité des livraisons.

VelyVelo a également prévu des investissements dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et la durabilité des vélos. Le but étant d'adapter la flotte aux divers types de cargaisons.

Déclarations des dirigeants et investisseurs

Asmaa Chakir Alaoui, co-fondatrice et PDG de VelyVelo, a souligné l'importance de cette levée de fonds. « La cyclo-logistique constitue un enjeu d'avenir pour la livraison urbaine offrant une approche innovante, durable et économique répondant aux besoins croissants des enseignes et consommateurs. Cette levée de fonds intervient à un moment décisif de notre développement et témoigne d'une confiance significative en notre capacité à être le leader sur le marché du leasing de vélos utilitaires à assistance électrique.”

Nawfal Fassi Fihri, Directeur Délégué CDG Invest, en charge du programme 212Founders, a également partagé sa vision. « VelyVelo ne se contente pas d'être une simple marque. C'est une solution de mobilité complète, spécialement pensée pour répondre aux besoins des professionnels de la livraison. VelyVelo représente une approche révolutionnaire de la logistique urbaine, et nous sommes confiants quant à son immense potentiel de développement.»

Benoîte Kneib, directrice générale de Mouvement & Finance (MTF), a ajouté : « Nous avons été conquis par l'expérience et la complémentarité de l'équipe dirigeante ; et par les produits et services associés, pensés par des personnes qui connaissent bien le terrain des professionnels de la livraison urbaine. Il manquait juste des vélos-cargo dans la « verticale vélos » de MTF : avec l'arrivée de VelyVelo, le puzzle est dorénavant complet ! ».

Ces déclarations soulignent l'engagement de VelyVelo et de ses partenaires à transformer la logistique urbaine par des solutions innovantes et durables, soutenues par une levée de fonds stratégique qui propulse l'entreprise et ses objectifs ambitieux.

VelyVelo à la conquête du marché de la livraison durable

Avec l'appui de ses investisseurs et une stratégie claire, VelyVelo est bien partie pour devenir le leader français de la location de flottes de vélos électriques pour la logistique légère urbaine. Cette nouvelle levée de fonds renforce la position de l'entreprise comme un acteur majeur dans le secteur de la logistique durable, prête à répondre aux défis de l'urbanisation croissante et de la demande pour des solutions de livraison respectueuses de l'environnement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

