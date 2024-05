Ventes deux-roues : un avril revigorant avant l’été

En avril 2024, le marché français des motos et scooters neufs a connu une hausse de 7,7% par rapport à avril 2023, avec 20 379 unités immatriculées. Honda reste le leader avec 3 907 ventes.

En avril dernier, pas moins de 20 379 motos et scooters flambant neufs ont été immatriculés dans l'Hexagone, soit une progression de 7,7% comparé à la même période en 2023. Un chiffre supérieur à la plupart des années précédentes, à l'exception notable de 2021 et 2019. Seul bémol, février 2024 avait été légèrement plus prolifique avec 20 778 ventes.

Batailles de géants

Dans la course aux meilleures ventes, Honda conserve son trône de leader avec 3 907 unités écoulées. Mais la marque doit se méfier de Yamaha qui la talonne de près avec 3 360 motos vendues et reprend la deuxième place au classement. BMW assure le podium (2 114 ventes) devant Kawasaki (1 764) et Triumph (1 102).

Les autres marques peinent à atteindre le cap symbolique des 1 000 exemplaires commercialisés en avril. Seuls KTM (965) et Suzuki (818) s'en rapprochent. Ducati, Piaggio et Aprilia restent loin derrière. Fait marquant, l'emblématique Harley-Davidson perd une place dans le top 10 des meilleures ventes.

Modèles stars du printemps

La nouvelle BMW R 1300 GS, avec 519 immatriculations, rafle la médaille d'or des ventes en avril. Le scooter Yamaha X-Max 125 (487 unités) et le trail Tracer 9 (404) complètent le podium.

Les motos Honda fleurissent également au printemps : Forza 125, PCX 125, CB750 Hornet et CBR650R trustent les premiers rangs. Yamaha place plusieurs de ses fers de lance comme le TMax 560, la Ténéré 700 ou encore la MT-07.

Kawasaki peut se réjouir des belles performances de sa Z900. La prometteuse marque chinoise Zontes fait une percée remarquée avec sa ZT125-G, 12ème modèle le plus vendu.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.