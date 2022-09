Honda dévoile sa gamme pleine de promesses de motos et de scooters électriques

Honda prévoit de lancer toute une gamme d’au moins dix motos et scooters électriques d’ici 2025. Elle pense ainsi booster ses ventes.

Honda, le constructeur japonais vise la neutralité carbone pour l’horizon 2040. Dans ce contexte, la société pense porter ses ventes annuelles de véhicules électriques à un million d’unités pour les cinq prochaines années. Elle prévoit d’écouler dans les 3,5 millions d’unités à partir de 2030.

Chaque personne aura le deux-roues électrique qu’il lui faut

Honda ne pense pas imposer l’électrique à tous ses clients. Elle continuera donc de proposer des modèles thermiques et plusieurs nouveautés équipées d’un moteur à combustion arriveront ces prochaines années. Ce constructeur japonais veut en effet continuer à offrir aux motards des véhicules plaisants à conduire. La technologie et les énergies évoluent certes, mais elles ne doivent pas altérer le plaisir de pilotage.

Honda prévoit ainsi de lancer des motos et des scooters électriques adaptés à la vie quotidienne. Au programme, il y aurait aussi d’autres modèles pour les professionnels dont les modèles de la série Honda e comme le Business Bike. Ils sont équipés de batteries échangeables résolvant les problèmes d’autonomie et de temps de charge. Des deux-roues électriques pour les loisirs sont aussi prévus.

Ce constructeur lancera également deux modèles électriques adaptés à un usage quotidien. Ils sont prévus arriver sur le marché entre 2024 et 2025 en Asie, en Europe et au Japon.

Des scooters et des vélos électriques seraient au programme

Honda travaillerait également parallèlement à ces motos, sur des scooters et des vélos électriques, moins puissants certes, mais très utiles au quotidien. Cela est surtout observé en Chine, où ce constructeur s’est associé à des fournisseurs locaux. Cinq deux-roues électriques compacts et abordables devraient ainsi arriver d’ici 2024 sur le marché asiatique, européen et japonais.

Pour la catégorie loisir, Honda concocte trois motos électriques de grande taille. Ces modèles devraient débarquer sur le marché japonais, américain et européen entre 2024 et 2025. Ils semblent reprendre les lignes de l’actuelle Honda CB600R qui plaît particulièrement aux jeunes et aux plus âgés.