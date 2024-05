Berlin-Madrid : quand la voiture électrique peine face au diesel sur les longs trajets

Une équipe de reporters a récemment embarqué pour un trajet hors du commun. Le périple ? Parcourir 2500 kilomètres au volant de véhicules 100% électriques, depuis les portes de la Gigafactory Tesla de Berlin jusqu'à la capitale espagnole.

Chargeurs sur la route, facture à l'arrivée

Le convoi est parti à bord d'un Model Y Long Range RWD et d'un Model 3 Highland. Des arrêts réguliers toutes les 200-300 km permettaient de recharger rapidement les batteries. L'itinéraire et les haltes sur les superchargeurs Tesla étaient planifiés par le système de bord. À l'arrivée à Madrid, ils ont comparé le coût total avec celui des carburants classiques.

En prenant comme référence les données de consommation de l'Union Européenne, les reporters ont simulé les coûts d'un véhicule essence de 7L/100km et d'un diesel à 5,5L/100km. Bien que très variables selon les pays, les tarifs moyens du litre ont été croisés avec les frais des rechargements rapides de Tesla. Le but ? Déterminer la solution la plus économique sur la longueur.

La tradition résiste, pour l'instant

Et le vainqueur est… le bon vieux diesel ! En termes de dépenses énergétiques pour parcourir 2500 km, le diesel a en effet surclassé ses concurrents. Son coût était inférieur de 53,62€ à la recharge d'un véhicule électrique, et de 136,61€ par rapport au plein d'essence.

Cependant, cette supériorité pourrait n'être que temporaire. Le développement des infrastructures et l'essor de batteries toujours plus denses pourraient bien rebattre les cartes dans les années à venir. D'ici là, l'expertise du moteur à combustion conserve une longueur d'avance pour celles et ceux désireux d'avaler les distances européennes en un minimum de temps… et de dépenses.

