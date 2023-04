Découvrez la Tesla Model 3 « révisée » qui enflamme la Toile !

Tesla prépare une version révisée de la Model 3, dont la sortie est prévue fin 2023. Certaines images de ce prototype ont fait surface sur le net mettant la toile en ébullition.

En 2017, la Tesla Model 3 a fait ses débuts en tant que berline électrique compacte arborant un visage plutôt anonyme, bien que spécifique à la marque. Depuis, cette voiture électrique n’a pratiquement pas changé. Cependant, des rumeurs concernant une mise à jour majeure de la Model 3 de Tesla ont commencé à circuler à la fin de l’année 2022. Le 12 avril des images de la très attendue Model 3 revisité ont été révélées par des fuites.

La Tesla Model 3 fait-elle peau neuve ?

Un événement improbable a changé tout ce que nous savions sur la nouvelle version de la Model 3. Une photo de ce qui ressemble à cette nouvelle version a été partagée sur Reddit le 12 avril 2023. Bien que la voiture sur la photo soit partiellement recouverte, elle affiche déjà quelques différences notables par rapport à la Model 3 existante.

Le nouveau design avant semble simplifié par rapport à l’actuelle Model 3, bien qu’elle conserve son style relativement anonyme. L‘absence de phares antibrouillard sur la voiture constitue une autre caractéristique notable. Cette décision a suscité de nombreuses polémiques, étant donné que les phares antibrouillard facilitent la conduite dans le brouillard. En effet, étant positionnés plus près du sol, ils réduisent les risques d’éblouissement.

La photo révèle également des changements au niveau du pare-chocs du véhicule. Ce dernier est désormais facile à réparer en cas de bris. De plus, l’écran central semble être légèrement incliné vers le conducteur. Ce dernier pourrait ainsi consulter plus facilement les informations relatives au système d’info divertissement du véhicule.

Aucun communiqué officiel sur les présumés mises à jour

Difficile de confirmer l’authenticité de ces images de la soi-disant version revisée de la Model 3. Par ailleurs, l’ajout d’un nouvel écran dans la nouvelle Model 3 va à l’encontre de la philosophie de Tesla. En effet, une vidéo circulant sur les réseaux laisse apparaître ce qui semble être un tableau de bord modifié d’une Tesla Model S. On y voit un étrier et un tableau de bord derrière lui, en plus de l’énorme écran central. Toutefois, les matériaux utilisés ont un coût moins élevé, ce qui pourrait indiquer qu’il ne s’agit pas d’un tableau de bord de Model S/X.

Pour l’instant, Tesla n’a fait aucun commentaire sur les modifications prévues pour la Model 3 ou d’autres voitures existantes. Dernièrement, l’attention s’est portée sur le très décrié Cybertruck et sur le Roadster mentionné plus haut. Le premier a été en développement pendant près de 4 ans. Quant au second, il a été annoncé avant la mise en vente de la Model 3 et n’a pas encore vu le jour.

Tout cela signifie qu’il est difficile de savoir quand la nouvelle Model 3 sera commercialisée. Il semble que Tesla soit sur la bonne voie pour livrer certains de ses produits promis à partir de 2023. Cela pourrait être un signe que la marque commence à accélérer ses processus pour faire face à une concurrence plus rationalisée.