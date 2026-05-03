Volkswagen ID. Polo : la citadine électrique du peuple est là

L’électrique se démocratise et Volkswagen entend bien en être l’un des fers de lance en sortant l’ID. Polo, la petite dernière de la gamme. C’est un véhicule zéro émission qui reprend le flambeau d’un modèle légendaire.

Compacte, vive et pensée pour la ville, cette citadine incarne la promesse d’une mobilité propre accessible au plus grand nombre, sans sacrifier le style ni le plaisir de conduite. Avec un habitacle modernisé, une autonomie taillée pour le quotidien et un tarif étudié, elle pourrait bien devenir la coqueluche des centres urbains. Une nouvelle page s’ouvre pour la voiture du peuple.

Pourquoi la Polo devient-elle électrique après 51 ans ?

Tout d’abord, Volkswagen tourne une page historique en dévoilant l’ID. Polo, première Polo 100 % électrique de sa longue carrière. En effet, le constructeur commercialise la citadine thermique depuis 51 ans sans jamais avoir proposé de version zéro émission. Ensuite, ce modèle de série succède directement au concept ID. 2all présenté il y a trois ans. De plus, l’appellation « ID. Polo » applique la nouvelle stratégie de la marque, qui conserve des noms familiers en y ajoutant le préfixe « ID » pour distinguer les modèles électriques. Enfin, la Polo essence continuera de coexister pacifiquement avec cette déclinaison branchée.

Par ailleurs, l’ID. Polo arbore un style inédit baptisé « Pure Positive », radicalement distinct de la Polo conventionnelle. En effet, chaque panneau de carrosserie est nouveau et cherche à offrir une esthétique épurée, loin des designs surchargés actuels. De surcroît, cette allure sophistiquée la fait paraître plus grande que ses dimensions réelles. Elle mesure 4 053 mm de long, 1 816 mm de large et 1 530 mm de haut, avec un empattement de 2 600 mm. Ainsi, elle est légèrement plus courte, mais plus large et plus haute que la version thermique pour loger la batterie sous le plancher. Enfin, les arches de roues galbées et les poignées arrière dissimulées à la manière d’Alfa Romeo lui confèrent un profil attractif.

Pourquoi Volkswagen a-t-il ramené les bons vieux boutons ?

D’abord, l’ID. Polo marque le retour des commandes physiques tant réclamées par les clients. En effet, le curseur tactile frustrant pour la climatisation disparaît au profit de touches dédiées placées sous les aérateurs centraux. De plus, le volant abandonne les surfaces tactiles pour de vrais boutons clairs et intuitifs. Par ailleurs, la porte conducteur intègre enfin des interrupteurs pour les quatre vitres, une simplicité bienvenue. Ensuite, un bouton rotatif règle les rétroviseurs et le verrouillage des portes. Enfin, une molette de volume trône entre les sièges avant, permettant au conducteur et au passager de changer de station ou de piste musicale sans détour.

Un habitacle high-tech qui refuse l’écran passager superflu

En ce qui concerne les écrans, l’ID. Polo reçoit de série un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces et une dalle tactile de 13 pouces au format tablette. Cependant, Volkswagen résiste à la mode de l’écran passager, préférant une planche de bord épurée. De plus, le coffre affiche une capacité de 441 litres sans rabattre les sièges. En option, le toit panoramique en verre apporte une luminosité rare dans cette catégorie. Les sièges avant électriques à réglages multiples offrent massage et mémoire pour le conducteur. Enfin, la charge sans fil, des ports USB arrière et un système audio Harman Kardon de 425 watts avec caisson de basse subliment l’atmosphère à bord.

Quelles motorisations et batteries animent l’ID. Polo ?

Ensuite, l’ID. Polo repose sur la plateforme MEB+ à traction avant, une première pour les compactes électriques de la marque. Le moteur unique se décline en 114, 133 et 208 chevaux. Par ailleurs, une version ID. Polo GTI de 223 chevaux suivra plus tard cette année. En ce qui concerne les batteries, le choix s’opère entre une chimie LFP de 37 kWh offrant 329 km d’autonomie et une batterie NMC de 52 kWh capable de parcourir 455 km. De plus, la charge rapide passe de 10 à 80 % en 27 minutes pour la petite batterie et en 24 minutes pour la grande. Enfin, la fonction V2L transforme la voiture en batterie nomade de 3,6 kW.

Une plateforme optimisée pour le confort et l’efficience

D’une part, le train arrière à poutre de torsion fait l’objet d’un développement spécifique pour améliorer le confort et réduire les bruits de roulement. D’autre part, la suspension avant MacPherson a elle aussi été peaufinée pour cette citadine électrique. En outre, le poids reste contenu avec 1 568 kg pour la petite batterie et 1 576 kg pour la grande. Par ailleurs, le coefficient de traînée de 0,26 profite des rideaux d’air verticaux intégrés au bouclier avant. Enfin, ces éléments contribuent à une excellente efficience énergétique, confirmant le sérieux de Volkswagen dans la conception de ses véhicules électriques.

Un tarif compétitif pour démocratiser la citadine électrique

Enfin, les commandes s’ouvrent cette semaine en Europe à partir de 24 995 euros pour le marché allemand. Ainsi, l’ID. Polo s’affiche bien en dessous de l’ID.3 Neo facturée 33 995 euros, rendant la mobilité électrique plus accessible. De surcroît, une déclinaison encore moins chère issue du concept ID. Every1 arrivera en 2027 autour de 20 000 euros. Par conséquent, Volkswagen dispose d’un atout majeur face à la Renault 5 électrique. Pour conclure, cette offensive tarifaire intervient alors que les voitures électriques représentent déjà 20,6 % du marché européen, un chiffre appelé à grimper rapidement.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn