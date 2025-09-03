Volkswagen ID.2X : le petit frère du ID.4 arrive pour démocratiser l’électrique !

Volkswagen passe à la vitesse supérieure avec l’ID.2X! C’est le petit SUV électrique qui promet de rendre l’électrique accessible à tous ! Plus compact que l’ID.4 mais tout aussi malin, ce nouveau venu combine design punchy, autonomie sérieuse et technologies innovantes.

Prêt à conquérir la ville sans se ruiner ? Volkswagen relève le défi avec brio. Le futur de la mobilité urbaine s’annonce fun, green et surtout… abordable !

Volkswagen dévoile l’ID2 X : le petit SUV électrique qui veut tout changer

Volkswagen accélère sa transition électrique avec un nouveau venu très attendu : l’ID2 X. Ce véhicule compact qui est un SUV 100% électrique s’apprête à faire ses premiers pas officiels au salon automobile de Munich en septembre 2025.

Quatrième petit véhicule électrique du groupe VW après les modèles Cupra Raval et Skoda Epiq, il incarne la volonté du constructeur. C’est celle de conquérir le marché des urbains écolos sans se ruiner. Reste à savoir si ce sera un concept-car ou un modèle quasi-définitif…

Une plateforme partagée pour maximiser l’efficacité

Comme ses cousins de chez Cupra et Skoda, l’ID2 X reposera sur la plateforme MEB Entry dédiée aux petits modèles électriques. Une stratégie industrielle qui permet de réduire les coûts tout en garantissant des performances intéressantes.

Traction avant, batteries comprises entre 35 et 60 kWh et une puissance oscillant entre 160 et 225 chevaux sont au rendez-vous. Il y a de quoi viser une autonomie honorable de 450 km et une recharge express – 20 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie.

Design et praticité au rendez-vous

Avec ses 4,2 mètres de long, l’ID2 X se positionne comme une alternative électrique au T-Roc. Son statut de SUV lui promet un coffre plus spacieux que celui de l’ID2 (déjà annoncé à 490 litres), un argument majeur pour les familles.

Côté style, les premières esquisses révèlent une silhouette dynamique. Ce véhicule a une signature lumineuse distinctive et des empreintes de design sur le pilier arrière. Volkswagen pourrait même piocher dans son patrimoine en proposant des clin d’œil numériques aux tableaux de bord de la Golf ou de la Coccinelle.

Un intérieur qui écoute les critiques

Volkswagen a visiblement tiré les leçons des critiques sur l’ergonomie de ses récents modèles. C’est fini les contrôles exclusivement tactiles ! L’ID2 X devrait réintégrer des boutons physiques pour une expérience plus intuitive.

Il héritera également des technologies phares de la gamme ID, telles que l’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist, les phares Matrix LED et un calculateur d’itinéraire optimisé pour les véhicules électriques.

Le prix, dernier rempart à l’adoption de l’électrique

Volkswagen l’a bien compris : le succès de l’électrique passe par l’accessibilité. Si l’ID2 est annoncé autour de 25 000 €, la version SUV ID2 X devrait, logiquement, se situer plutôt aux alentours de 30 000 €.

Une positionnement qui en ferait un concurrent direct des SUV électriques entrant de gamme. Rendez-vous à l’IAA 2025 pour découvrir le véhicule en chair et en acier, avant une commercialisation prévue en 2026. La course au SUV électrique abordable est officiellement lancée !

